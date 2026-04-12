Farioli. “Marcámos três, mas podíamos ter marcado mais dois”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogia a exibição da sua equipa contra o Estoril.

A partida

"Foi um jogo maduro. Com 40 minutos bem jogados, bons momentos com e sem bola. Foi um jogo em que, potencialmente, a vantagem podia ter sido maior na primeira parte. Marcámos três golos, mas podíamos ter marcado mais dois. Temos de melhorar algumas coisas. Se fecharmos o jogo mais cedo é melhor para todos".

Intensidade foi decisiva?

"O ritmo, a fome, o espírito para jogar no ritmo certo. Foi um jogo adulto, com identidade clara do que queremos fazer. Foi uma abordagem positiva. Provavelmente podia ter sido mais amplo o resultado. Contra um adversário forte, que desde o início da época está bem na tabela e que marca muito. Foi um resultado muito merecido"

Marcar de pontapé de canto

"É uma parte muito importante, mas no final tudo é importante. Nos 90 minutos há muitos eventos, transição, bola e sem bola, tudo tem valor. Temos de dar atenção a todos os aspetos. O mais importante depois é a execução dos jogadores. E, com a qualidade deles, por vezes conseguimos bons golos de bolas paradas"

Gerir o onze

"Tenho sentido confiança nos jogadores. E se lhe pedir para fazer o onze, teria dificuldades provavelmente. Todos merecem jogar, quando são chamados para jogar, ou lhes peço para ficar de fora, aceitam os seus papéis. O FC Porto é o mais importante aqui. Realço a coesão entre todos. Temos de manter, porque na 5.ª feira vamos ter um jogo muito importante, contra um adversário forte"

Importante ganhar após dois empates

"É sempre importante ganhar. No jogo com o Famalicão fomos azarados, mas não estivemos ao nosso nível. Com o Nottingham, mostrámos uma face diferente, tivemos muitas chances, mas passado é passado. Temos este resultado importante e na quinta-feira a nossa mente está em Nottingham. Para preparar o jogo bem, chegar ao máximo nível física e mentalmente"

O FC Porto derrota o Estoril, por 3-1, em partida da jornada 29 da I Liga.