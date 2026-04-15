Farioli. "Jogar todas as nossas cartas"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, acredita que a equipa pode derrotar o Nottingham Forest para os quartos de final da Liga Europa, apesar de reconhecer as dificuldades do adversário.

Equipa confiante

"Penso que estamos da forma certa. Mentalmente e fisicamente não poderíamos estar melhor. O trabalho destes dias tem sido muito positivo. Sabemos o nível do adversário que vamos enfrentar, sabemos das dificuldades que teremos pela frente. Teremos de ter muito respeito, mas por outro lado temos o desejo claro de jogar todas as nossas cartas".

Mais um jogo contra o Nottingham

"Jogar aqui deu-nos uma boa ideia daquilo que será o ambiente. Pelo menos conhecemos o que nos espera. O impacto dos adeptos, do ambiente que vamos encontrar... O facto de termos feito já dois jogos dá-nos uma boa ideia das qualidades individuais dos jogadores e ajuda no trabalho que temos feito. Em relação ao cenário tático, acredito que ainda podem existir mudanças amanhã devido ao facto de, quando jogámos aqui a primeira vez, era o Sean Dyche que aqui estava. Entretanto, chegou o Vítor [Pereira], e amanhã esperamos algumas mudanças e temos de estar preparados. Há elementos que nos deixam confortáveis, mas há sempre a necessidade de estarmos totalmente preparados para alterações".

Lutar por tudo

"Acho que uma boa exibição ajuda sempre a construir os níveis de confiança, mas desde o início da época temos essa exigência. Jogo após jogo... Competições diferentes, adversários diferentes, táticas diferentes... A capacidade que os jogadores têm de reajustar consoante o tipo de jogo que vão jogar é muito positiva. Mas acima de tudo está o espírito, a coesão, a fome, o desejo de entrar em campo e dar tudo. O jogo com o Famalicão não correu como queríamos, mas foi um ponto menos positivo numa época que tem sido muito positiva. Temos a intenção de lutar por tudo, porque estamos a trabalhar a um nível que nos permite ter essa ambição".

Variabilidade do Nottingham é gigante

"As duas coisas que podemos tirar do jogo de outubro é o facto de já termos jogado aqui e sabermos o que esperar do ambiente e também dos jogadores. A diferença entre o Sean Dyche e o Vítor Pereira... Estamos a falar de duas abordagens completamente diferentes, de dois estilos de futebol completamente diferentes. É impossível comparar. Desde a chegada do Vítor, a variabilidade do Nottingham é gigante. Olhando para os últimos dois jogos contra nós, jogaram com três centrais, com o Vítor fizeram-no com uma linha de quatro. A pressão também mudou... Há pouca informação, mas o jogo de amanhã será totalmente diferente daquele que aconteceu em outubro, bem como o da semana passada no Dragão".

Nottingham

"Há muitas coisas que podem acontecer durante a temporada. O valor real da equipa do Nottingham, para mim, está mais próximo daquilo que fizeram na última época. Disputaram o top'5 até ao fim da época e reforçaram-se muito nos últimos dois mercados. Investiram muito em jogadores que muitas equipas tentaram contratar. E isto diz muito em relação ao adversário que vamos defrontar e às qualidades individuais. Claro que com tantas mudanças de treinador não é possível ganhar o ritmo, mas desde a chegada do Vítor que se vê um caminho claro. Resultados bons contra adversários muito fortes, fizeram-no contra o Aston Villa. E, naturalmente, isso tem de merecer a nossa atenção e, em simultâneo, deixar-nos confiantes. O jogo no Dragão provou que, quando estamos no nosso melhor, conseguimos competir contra uma equipa da Premier League".

Na primeira mão as duas equipas empataram 1-1.