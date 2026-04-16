Expulsão e dois ferros. FC Porto cai em Nottingham e diz adeus à Liga Europa

O FC Porto foi eliminado da Liga Europa, esta quinta-feira, ao perder, por 1-0, no terreno do Nottingham Forest, na segunda mão dos quartos de final.

Os dragões precisavam de ganhar pela primeira vez em Inglaterra, face ao empate a um golo na primeira mão, porém, os primeiros 15 minutos foram de pesadelo: já depois do falhanço de Terem Moffi logo aos dois minutos, Jan Bednarek viu vermelho direto ao minuto nove, após uma entrada negligente; e aos 12, Morgan Gibbs-White rematou, a bola desviou em Pablo Rosario e enganou Diogo Costa, para o golo do Forest.



O Porto regressou renovado do intervalo e, mesmo a jogar em inferioridade numérica, criou as melhores oportunidades, tendo até acertado duas vezes na barra. No entanto, não conseguiu empatar a eliminatória e os minutos chegaram ao fim com o Forest a festejar.

Foi uma eliminatória "aziaga" para o FC Porto, como classificou o narrador da Renascença Pedro Azevedo, desde o autogolo e da lesão de Martim Fernandes, à expulsão de Bednarek e aos remates aos ferros.