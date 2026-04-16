Farioli: "Não perdemos eliminatória aqui, a maior oportunidade foi no Dragão"

Francesco Farioli considera que foi no Dragão, na primeira mão, que o FC Porto perdeu a eliminatória dos quartos de final frente ao Nottingham Forest. Ainda assim, mostra-se orgulhoso dos seus jogadores e questiona-se sobre o que teria acontecido sem a expulsão de Jan Bednarek.

"Toda a gente se pergunta como é que estes quartos de final teriam sido 11 contra 11 na segunda mão", começa por dizer o treinador portista.



"Não perdemos a eliminatória aqui. Perdemos a maior oportunidade no Dragão, com a enorme quantidade de ocasiões de golo que tivemos. Esta noite, com o que aconteceu [expulsão de Bednarek aos oito minutos], não podíamos ter feito mais", lamenta Farioli, em declarações à Sport TV.



O FC Porto perdeu, por 1-0, no terreno do Nottingham Forest, esta quinta-feira, depois de empate a um golo no Dragão, e disse adeus à Liga Europa.

Análise: "Toda a gente se pergunta como é que estes quartos de final teriam sido 11 contra 11 na segunda mão. No Dragão fixemos um jogo fantástico, com imensas oportunidades. Esta noite, com dez unidades, os jogadores foram até ao limite, especialmente na segunda parte. Acertámos duas vezes na barra e criámos boas oportunidades. Espírito incrível. Por um lado, estamos infelizes por ficar fora da prova, mas por outro lado estou muito orgulhoso por ter a oportunidade de trabalhar com este grupo de jogadores."

Estratégia para o jogo: "No início, funcionou muito bem, porque nos primeiros seis minutos tivemos duas grandes oportunidades, jogámos no meio-campo contrário e tínhamos o controlo do jogo. Com o vermelho, não foi fácil reajustar. Sofremos um golo logo a seguir, numa bola perdida que não devia ter acontecido. Mas a exibição esteve lá, física e mentalmente, e o espírito foi fantástico. Temos de aceitar o resultado, sem esquecer até este jogo éramos a única equipa da Europa nas três competições para lá do Bayern de Munique. Diz muito do que estes jogadores estão a fazer. Mas agora, temos de mudar rapidamente o foco para as duas competições internas, a começar pelo jogo de domingo."

Duas bolas na barra: "Não perdemos a eliminatória aqui. Perdemos a maior oportunidade no Dragão, com a enorme quantidade de ocasiões de golo que tivemos. Esta noite, com o que aconteceu, não podíamos ter feito mais."

Recuperar do choque: "Não temos tempo, amanhã vamos já treinar e em 70 horas vamos jogar com o Tondela. Não há muito tempo para recuperar, mas estes jogadores estão habituados a regressar rapidamente. Os que jogaram 90 minutos têm de recuperar e os outros têm treinar e de se preparar para domingo."

Eliminação da Liga Europa consolida candidatura no campeonato e na Taça? "Estamos a meio de abril, com o último mês pela frente, mas com o espírito e o desejo de ir jogo a jogo, essa é a prioridade. Antes da Taça, vamos ligar-nos por completo ao campeonato."