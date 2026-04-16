Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 16 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Nottingham Forest

Vítor Pereira: "As duas equipas mereciam seguir em frente"

16 abr, 2026 - 22:27 • Inês Braga Sampaio

Treinador português mostra-se satisfeito com a passagem do Nottingham Forest às meias-finais da Liga Europa, embora admita que o FC Porto fez por merecer mais.

A+ / A-

O treinador do Nottingham Forest, Vítor Pereira, elogia o FC Porto, que eliminou esta quinta-feira, com uma vitória por 2-1, considerando que as duas equipas mereciam ter passado às meias-finais da Liga Europa.

"É uma equipa muito competitiva. Nós também, ainda hoje provámos a nossa qualidade, caráter e ambição. Os jogadores estão de parabéns. O Porto também trabalhou até ao fim, as duas equipas mereciam seguir em frente", admite o técnico português, ex-Porto, em declarações à Sport TV.

O Nottingham Forest, de Vítor Pereira, eliminou o FC Porto da Liga Europa e vai defrontar, na próxima ronda, os compatriotas do Aston Villa.

Análise: "A expulsão teve um impacto grande no jogo. Na primeira parte, podíamos ter feito o 2-0 e o jogo seria outro. Na segunda parte, o jogo continuou em aberto, o Porto acreditou e criou oportunidades, mas nós voltámos a ficar perto do 2-0. O Porto acertou na barra, podia ter levado para prolongamento. Não aconteceu, é o futebol, e nós seguimos em frente."

Admite candidatura? "Na minha cabeça está o jogo de domingo. Estive estes cinco minutos a celebrar a passagem, mas já estou preocupado com o campeonato."

Desperdício do FC Porto: "O Porto no Dragão teve oportunidade de marcar mais que um golo e podia ter decidido a eliminatória lá. E nós aqui sentimos que tínhamos a responsabilidade de seguir em frente. A expulsão também ajudou, naturalmente. É o futebol."

Reencontro com o FC Porto: "É uma equipa muito competitiva. Nós também, ainda hoje provámos a nossa qualidade, caráter e ambição. Os jogadores estão de parabéns. O Porto também trabalhou até ao fim, as duas equipas mereciam seguir em frente."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 16 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo(...)

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátim(...)

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si p(...)