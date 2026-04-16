Vítor Pereira: "As duas equipas mereciam seguir em frente"

O treinador do Nottingham Forest, Vítor Pereira, elogia o FC Porto, que eliminou esta quinta-feira, com uma vitória por 2-1, considerando que as duas equipas mereciam ter passado às meias-finais da Liga Europa.

"É uma equipa muito competitiva. Nós também, ainda hoje provámos a nossa qualidade, caráter e ambição. Os jogadores estão de parabéns. O Porto também trabalhou até ao fim, as duas equipas mereciam seguir em frente", admite o técnico português, ex-Porto, em declarações à Sport TV.

O Nottingham Forest, de Vítor Pereira, eliminou o FC Porto da Liga Europa e vai defrontar, na próxima ronda, os compatriotas do Aston Villa.

Análise: "A expulsão teve um impacto grande no jogo. Na primeira parte, podíamos ter feito o 2-0 e o jogo seria outro. Na segunda parte, o jogo continuou em aberto, o Porto acreditou e criou oportunidades, mas nós voltámos a ficar perto do 2-0. O Porto acertou na barra, podia ter levado para prolongamento. Não aconteceu, é o futebol, e nós seguimos em frente."

Admite candidatura? "Na minha cabeça está o jogo de domingo. Estive estes cinco minutos a celebrar a passagem, mas já estou preocupado com o campeonato."

Desperdício do FC Porto: "O Porto no Dragão teve oportunidade de marcar mais que um golo e podia ter decidido a eliminatória lá. E nós aqui sentimos que tínhamos a responsabilidade de seguir em frente. A expulsão também ajudou, naturalmente. É o futebol."

Reencontro com o FC Porto: "É uma equipa muito competitiva. Nós também, ainda hoje provámos a nossa qualidade, caráter e ambição. Os jogadores estão de parabéns. O Porto também trabalhou até ao fim, as duas equipas mereciam seguir em frente."