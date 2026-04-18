Farioli: "Sabemos que [amanhã] alguém vai ficar para trás" na corrida pelo título

Na antevisão do jogo de amanhã com o Tondela, o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, falou sobre o dérbi de Lisboa, entre o Sporting e o Benfica, e acredita que uma das equipas vai perder terreno na luta pelo título. Os azuis e brancos lideram o campeonato.

"Seria um desperdício de energia estar amanhã a esperar por um resultado. Seja qual for o resultado, sabemos que alguém vai ficar para trás na corrida, mas nós também temos de manter a nossa velocidade, por isso só nos podemos focar no jogo de amanhã", disse em conferência de imprensa no Olival, em Gaia.

Sobre os beirões que lutam pela permanência, o italiano disse que "olhando para os últimos dois jogos, vi uma equipa bastante agressiva, a ir muito no um para um e as equipas do treinador na Polónia eram muito pressionantes".

Sobre a capacidade da equipa ultrapassar este adversário disse que ao fim de 45 jogos "já fomos ganhando muita experiência para lidar com estes adversários, mas isso não é suficiente". "Amanhã temos de continuar a mostrar a nossa identidade", reiterou.



Em relação a Martim Fernandes, Farioli diz que continua indisponível e não vai a jogo. Já sobre Pietuszewki, disse que o polaco "teve uma reação que o fez levar um cartão amarelo desnecessário". "Veio para o banco chateado e falei com ele sobre isso, tal como o Bednarek", explicou.