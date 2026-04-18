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FC Porto
Farioli: "Sabemos que [amanhã] alguém vai ficar para trás" na corrida pelo título
18 abr, 2026 - 13:53 • João Carlos Malta
Antes do jogo com o Tondela, o treinador do FC Porto falou do dérbi de Lisboa, mas deu mais importância ao que os portistas vão conseguir fazer no Dragão contra os beirões.
Na antevisão do jogo de amanhã com o Tondela, o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, falou sobre o dérbi de Lisboa, entre o Sporting e o Benfica, e acredita que uma das equipas vai perder terreno na luta pelo título. Os azuis e brancos lideram o campeonato.
"Seria um desperdício de energia estar amanhã a esperar por um resultado. Seja qual for o resultado, sabemos que alguém vai ficar para trás na corrida, mas nós também temos de manter a nossa velocidade, por isso só nos podemos focar no jogo de amanhã", disse em conferência de imprensa no Olival, em Gaia.
Sobre os beirões que lutam pela permanência, o italiano disse que "olhando para os últimos dois jogos, vi uma equipa bastante agressiva, a ir muito no um para um e as equipas do treinador na Polónia eram muito pressionantes".
Sobre a capacidade da equipa ultrapassar este adversário disse que ao fim de 45 jogos "já fomos ganhando muita experiência para lidar com estes adversários, mas isso não é suficiente". "Amanhã temos de continuar a mostrar a nossa identidade", reiterou.
Em relação a Martim Fernandes, Farioli diz que continua indisponível e não vai a jogo. Já sobre Pietuszewki, disse que o polaco "teve uma reação que o fez levar um cartão amarelo desnecessário". "Veio para o banco chateado e falei com ele sobre isso, tal como o Bednarek", explicou.
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