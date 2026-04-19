  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
FC Porto

Farioli. "São apenas mais três pontos e menos um jogo por jogar"

19 abr, 2026 - 23:30

O FC Porto derrotou o Arouca, por 2-0, e reforçou a liderança no campeonato.

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, está satisfeito com a vitória, mas coloca água na fervura no que a festejos de título diz respeito.

Entrada muito positiva

"Além do penálti tivemos duas ou três ocasiões. Abordámos a segunda parte da melhor maneira e estou muito feliz com o resultado obtido."

Entrada de Gabri Veiga

"Sim, mas o Pablo também entrou bem e o golo começou nele, assim como outra jogada. Mas nada se resume a um jogador. É tudo fruto do coletivo e é um resultado coletivo."

Título cada vez mais perto

"A realidade é que são apenas mais três pontos e menos um jogo por jogar, apenas isso. Agora vamos analisar o dérbi e preparar o jogo da Taça. Se começarmos a pensar e a fazer contas que só precisamos deste jogo e daquele acabamos por perder o foco. Como se viu hoje não há jogos fáceis e não podemos perder o foco”.

Atitude competitiva

"Já na quinta-feira [contra o Nottingham], a nossa abordagem foi fantástica a jogar com menos um. O desafio real é continuar a repetir performances. Agora teremos de recuperar de desvantagem frente a uma equipa fantástica. Na nossa casa, os nossos adeptos serão muito importantes. Depois vamos lutar segundo a segundo e no fim esperamos dar a volta."

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)