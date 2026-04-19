- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-
FC Porto
Farioli. "São apenas mais três pontos e menos um jogo por jogar"
19 abr, 2026 - 23:30
O FC Porto derrotou o Arouca, por 2-0, e reforçou a liderança no campeonato.
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, está satisfeito com a vitória, mas coloca água na fervura no que a festejos de título diz respeito.
Entrada muito positiva
"Além do penálti tivemos duas ou três ocasiões. Abordámos a segunda parte da melhor maneira e estou muito feliz com o resultado obtido."
Entrada de Gabri Veiga
"Sim, mas o Pablo também entrou bem e o golo começou nele, assim como outra jogada. Mas nada se resume a um jogador. É tudo fruto do coletivo e é um resultado coletivo."
Título cada vez mais perto
"A realidade é que são apenas mais três pontos e menos um jogo por jogar, apenas isso. Agora vamos analisar o dérbi e preparar o jogo da Taça. Se começarmos a pensar e a fazer contas que só precisamos deste jogo e daquele acabamos por perder o foco. Como se viu hoje não há jogos fáceis e não podemos perder o foco”.
Atitude competitiva
"Já na quinta-feira [contra o Nottingham], a nossa abordagem foi fantástica a jogar com menos um. O desafio real é continuar a repetir performances. Agora teremos de recuperar de desvantagem frente a uma equipa fantástica. Na nossa casa, os nossos adeptos serão muito importantes. Depois vamos lutar segundo a segundo e no fim esperamos dar a volta."
- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-