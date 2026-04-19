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FC Porto reforça liderança

19 abr, 2026 - 23:10

Gabri Veiga e Froholdt marcaram os golos no Dragão. Veja o resumo da partida.

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O FC Porto derrotou o Tondela, por 2-0, e está cada vez mais perto do título de campeão nacional.

Os dragões beneficiam da derrota do Sporting, em casa, diante do Benfica, para reforçar a liderança para sete pontos para os encarnados e oito para os leões (que têm uma partida em atraso, precisamente contra o Tondela).

Os golos só surgiram na segunda parte e foram apontados por Gabri Veiga e Froholdt, já depois de Alan Varela ter desperdiçado uma grande penalidade no primeiro tempo.

Os comandados de Farioli tiveram mais remates e mais oportunidades, especialmente nos segundos 45 minutos, e justificaram os três pontos.

O Tondela está na luta pela permanência, mas em posição de descida.

Veja o resumo da partida:

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