- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-
I Liga
FC Porto reforça liderança
19 abr, 2026 - 23:10
Gabri Veiga e Froholdt marcaram os golos no Dragão. Veja o resumo da partida.
O FC Porto derrotou o Tondela, por 2-0, e está cada vez mais perto do título de campeão nacional.
Os dragões beneficiam da derrota do Sporting, em casa, diante do Benfica, para reforçar a liderança para sete pontos para os encarnados e oito para os leões (que têm uma partida em atraso, precisamente contra o Tondela).
Os golos só surgiram na segunda parte e foram apontados por Gabri Veiga e Froholdt, já depois de Alan Varela ter desperdiçado uma grande penalidade no primeiro tempo.
Os comandados de Farioli tiveram mais remates e mais oportunidades, especialmente nos segundos 45 minutos, e justificaram os três pontos.
O Tondela está na luta pela permanência, mas em posição de descida.
Veja o resumo da partida:
- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-