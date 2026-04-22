Farioli. “Dominámos o Sporting por completo”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considera que os dragões foram superiores e lamenta que o Sporting tenha vindo “perder tempo”.

A partida

"Estou muito orgulhoso pelo desempenho que tivemos, esta noite ficou muito claro o que nós fizemos e o que os outros fizemos. Não tivemos o golo que merecíamos, mas dominámos o Sporting por completo em todos os momentos, com 11 jogadores, com 10 jogadores... vieram aqui para perder tempo, esmagámo-los a todos os níveis. Deixem-me dizer isto de forma muito clara: o FC Porto está de volta".

Arbitragem

"Tentámos com tudo, tentámos com toda a crença que tínhamos. Tentámos o nosso melhor. Viram algumas imagens, algumas situações. Vou estar aqui a repetir novamente uma situação que acontece recorrentemente desde o início da temporada. Já começo a perder a minha energia com este tema. Toda a gente viu e vê. Temos um troféu para conquistar."

Nenhuma equipa melhor

"Na realidade, nos dois jogos, se tirarmos os jogos da Taça e a Liga Europa, é verdade que estamos fora das duas competições, mas não vi nenhuma equipa ser melhor do que nós."

Regresso ao campeonato

"Temos de desligar-nos agora deste jogo e voltar bem ligados no regresso ao campeonato. O espírito e a energia do grupo é muito clara. Temos de continuar focados no campeonato."

Tempo extra

"O FC Porto está de volta. Hoje jogamos com o verdadeiro espírito do Dragão. O apoio dos nossos adeptos foi incrível. Em dois jogos, em Alvalade e aqui, eles tiveram 44 minutos de tempo extra porque a eles é-lhes permitido tudo. Os nossos adeptos também celebraram o regresso do Sporting ao relvado, que neste jogo demoraram 22 minutos para regressar."

O Sporting e o FC Porto empataram 0-0 na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Com este resultado, são os leões que avançam para a final no Jamor.