Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Farioli. “Dominámos o Sporting por completo”

22 abr, 2026 - 23:28

O Sporting está na final da Taça de Portugal de futebol.

A+ / A-

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considera que os dragões foram superiores e lamenta que o Sporting tenha vindo “perder tempo”.

A partida

"Estou muito orgulhoso pelo desempenho que tivemos, esta noite ficou muito claro o que nós fizemos e o que os outros fizemos. Não tivemos o golo que merecíamos, mas dominámos o Sporting por completo em todos os momentos, com 11 jogadores, com 10 jogadores... vieram aqui para perder tempo, esmagámo-los a todos os níveis. Deixem-me dizer isto de forma muito clara: o FC Porto está de volta".

Arbitragem

"Tentámos com tudo, tentámos com toda a crença que tínhamos. Tentámos o nosso melhor. Viram algumas imagens, algumas situações. Vou estar aqui a repetir novamente uma situação que acontece recorrentemente desde o início da temporada. Já começo a perder a minha energia com este tema. Toda a gente viu e vê. Temos um troféu para conquistar."

Nenhuma equipa melhor

"Na realidade, nos dois jogos, se tirarmos os jogos da Taça e a Liga Europa, é verdade que estamos fora das duas competições, mas não vi nenhuma equipa ser melhor do que nós."

Regresso ao campeonato

"Temos de desligar-nos agora deste jogo e voltar bem ligados no regresso ao campeonato. O espírito e a energia do grupo é muito clara. Temos de continuar focados no campeonato."

Tempo extra

"O FC Porto está de volta. Hoje jogamos com o verdadeiro espírito do Dragão. O apoio dos nossos adeptos foi incrível. Em dois jogos, em Alvalade e aqui, eles tiveram 44 minutos de tempo extra porque a eles é-lhes permitido tudo. Os nossos adeptos também celebraram o regresso do Sporting ao relvado, que neste jogo demoraram 22 minutos para regressar."

O Sporting e o FC Porto empataram 0-0 na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Com este resultado, são os leões que avançam para a final no Jamor.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 22 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)