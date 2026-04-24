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FC Porto x Sporting CP

Bednarek critica arbitragem: "É difícil para polacos imaginarem" rivalidade entre Lisboa e Porto

24 abr, 2026 - 08:45 • João Malheiro

O defesa central diz que é "difícil de descrever" trabalho do árbitro Miguel Nogueira. Atleta polaco sente que o Porto "fez tudo para passar e ganhar o jogo", mas não conseguiu quebrar o bloco defensivo do Sporting.

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Jan Bednarek, jogador do Futebol Clube do Porto (FCP), voltou a visar a arbitragem da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, em declarações à televisão polaca TVP Sport.

O defesa central sente que o Porto "fez tudo para passar e ganhar o jogo", mas não conseguiu quebrar o bloco defensivo do Sporting CP, que conseguiu sair do Estádio do Dragão com um nulo no marcador, o que lhe permitiu seguir para o Jamor com o golo de vantagem que tinha assegurado na primeira mão da eliminatória.

Bednarek lamenta que tenha faltado mais qualidade no último passe e na finalização: "Se tivéssemos sido mais clínicos, poderíamos ter marcado na primeira parte".

No entanto, o jogador portista não se esqueceu das críticas à arbitragem que também o treinador do Porto, Francesco Farioli, deixou no final da partida. Para o atleta polaco, "é difícil descrever" o trabalho do juiz Miguel Nogueira.

"Na primeira parte, o árbitro esteve mais focado nos bancos de suplentes do que no jogo. Se quer ser a pessoa mais importante do encontro... não devia ser assim. Houve muitas interrupções. As duas equipas têm muito a oferecer e não precisamos que o jogo seja interrompido", lamentou.

O central azul e branco recordou ainda o lance que ocorreu nos primeiros minutos da partida, em que Gonçalo Inácio acertou na perna de William Gomes, numa disputa de bola perto da grande área do Sporting. O árbitro não considerou que a colisão entre os jogadores tenha sido faltosa, mas, no entender do FCP, devia ter resultado num cartão vermelho direto para o central leonino.

Na visão de Bednarek, a situação "é clara": "O adversário teve de sair de campo, porque acertou num dos nossos jogadores com muita força, e nada aconteceu".

"É difícil para muitos polacos imaginarem o que está a acontecer aqui. Se observarem toda a rivalidade entre Lisboa e Porto, há muito para dizer. Só dá para abanar a cabeça em sinal de desaprovação, mas o FC Porto é um clube que sabe que o sucesso vem com trabalho duro. É nisso que estamos focados" garantiu.

"A reação dos adeptos foi muito importante e um momento emocionante para todos nós. Estamos perto, mas ao mesmo tempo longe do que é mais importante", acrescentou, referindo-se à ambição de conquistar o campeonato, a quatro jornadas do fim.

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