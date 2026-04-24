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"Sporting é um clube dos queixinhas": Nuno Lobo e a participação a Gabri Veiga

24 abr, 2026 - 15:15 • André Maia

Ex-candidato à presidência do FC Porto fala em "banalização" do uso das participações ao Conselho de Disciplina, depois de nova queixa do Sporting. Pede um árbitro "sem serviço feito" na Amadora.

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"O Sporting é um clube dos queixinhas". Quem o diz a Bola Branca é o antigo candidato à presidência do FC Porto Nuno Lobo. O empresário e professor ataca o Sporting depois de mais uma participação enviada pelos leões ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, desta vez contra Gabri Veiga, por uma entrada dura que deixou Morten Hjulmand lesionado.

O ex-candidato não se contém nas críticas ao clube de Alvalade. "O Sporting queixa-se de cones, queixa-se de toalhas, é um clube dos queixinhas", diz à Renascença o empresário, que considera que os leões nem deviam estar na final do Jamor. "O Sporting não tem mérito nenhum em estar no final da Taça de Portugal. Este jogo foi desvirtuado. O Porto devia era ter jogado com o Santa Clara. Ninguém fala nisso, porque o Santa Clara é um clube pequenino e não tem um tratamento igual ao que têm os 'grandes'. Isso é que é lamentável", afirma.

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Questionado por Bola Branca sobre se o lance de que se queixa o Sporting seria motivo para participação, Nuno Lobo admite. "Visto aquilo, obviamente que é um cartão vermelho. Óbvio". Porém, o antigo candidato deixa um aviso à Federação. "Banalizarmos todos os lances e as participações, e termos este bate-boca, torna isto um cenário tóxico, denso. É nisso que se está a tornar futebol português. Tem de haver medidas".

Ataque a lances passados, mas também já com os olhos em jogos futuros. Nuno Lobo está confiante que o FC Porto se sagre campeão, mas faz um apelo: "Espero que o Conselho de Arbitragem, ou quem manda nisto tudo, ponha um árbitro que não vá com o serviço feito na Amadora".

Críticas à parte, os elogios vão para a recuperação da equipa, numa época que considera positiva. "Nunca pensei que o Porto estivesse a competir, e como esteve, e bem, e bem, em todas as competições até ao fim. [...] O FC Porto andou à frente do campeonato durante todo este ano. E tem esse mérito, esteve sempre à frente. Acredito sinceramente que o Porto vai conseguir, e por isso considero uma época positiva".

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