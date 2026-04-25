"Estamos na nossa bolha azul e só ouvimos a família portista"

O treinador do FC Porto, Francesco Faroli, elogiou, este sábado, o Estrela da Amadora, mas assumiu que quer vencer no domingo. Quanto à possibilidade de festejar o título na Reboleira, o treinador italiano diz que a equipa vai "passo a passo".

"Se me sinto campeão se ganhar ao Estrela da Amadora? Como disse após o jogo com o Tondela, vamos passo a passo. Estamos na nossa bolha azul e só ouvimos a famiglia portista", declarou

"Queremos ganhar", assumiu Farioli com frontalidade, mas reconhecendo qualidade ao adversário: "Será uma partida fora de portas bastante importante e historicamente complicada. Estamos a falar de uma equipa que continua a lutar pelo respetivo objetivo. Gosto muito de alguns padrões que apresentam na sua estratégia, há muito trabalho por trás e contam com jogadores de elevada qualidade individual."

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estrela, no domingo, às 18h00, voltou-se à questão da arbitragem de Miguel Nogueira, no jogo da Taça, na quarta-feira, frente ao Sporting. Farioli manteve a posição inicial: Penso que fui bastante claro: a minha análise ao encontro parou ao quinto minuto."

"Percebemos que houve um jogo antes e depois do minuto cinco [falta de Gonçalo Inácio sobre William Gomes]. As imagens foram claras o suficiente, existiam três pessoas perto do lance e duas televisões com as imagens. Era mais do que suficiente para considerar todas as possibilidades, tendo em conta a paragem de dois minutos. Acredito plenamente que poderia ter mudado o jogo", declarou.

Confrontado com a lesão de Morten Hjulmand, o treinador do FC Porto lamentou-a, mas disse que as lesões são "parte do futebol".

"Vi o pé do Morten, também estou curioso por ver o pé do Gonçalo", acrescentou.

"O FC Porto está de volta" foi uma das frases fortes do treinador portista após o jogo da última quarta-feira. "A minha frase teve a ver com o nosso espírito. Quando vemos uma equipa a lutar com este espírito, a ultrapassar o adversário em 49 ocasiões... Podemos dizer claramente que o FC Porto está no caminho certo para regressar ao lugar que merece."

"Penso que, nesta fase, temos gerido muito bem o nosso plantel. Mesmo a jogar com dez atletas frente ao Nottingham e nos minutos finais contra o Sporting, conseguimos dar uma resposta e tivemos pernas. Não nos podemos esquecer de que esta equipa esteve no Mundial de Clubes. Há que dar crédito à Unidade de Performance e aos jogadores. Quando disputas 49 partidas e consegues correr mais do que o adversário em todas elas, com uma média de cinco quilómetros, isso diz bem da força desta equipa", detalhou.



O facto de os avançados da equipa não marcarem golos - ou marcarem pouco - desde o afastamento de Samu, por lesão, Farioli considera que "os números estão a falar um pouco alto", mas está "confiante".

"O Deniz Gul marcou frente ao Estoril Praia, mas o golo foi anulado por fora de jogo por alguns centímetros e temos de admitir que não tem tido a melhor sorte", disse, ainda, para rematar: "O que têm dado à equipa tem sido muito importante."

Na conferência de imprensa, o treinador dos dragões revelou que Martim Fernandes voltou a fazer "uma sessão de treino completa com a equipa" e, assim, "será uma forte opção".

"Tento sempre ter cuidado com o bem-estar dos jogadores, sobretudo no que toca à recuperação entre jogos. Parece-me que poderá estar para surgir uma regulamentação por parte da FIFA que limite os minutos dos jogadores, porque os números que se registam atualmente não me parecem viáveis a longo prazo. O Rodri é um excelente exemplo disso mesmo, tanto pelo que já disse como pelo facto de ter tido uma longa paragem devido a uma lesão grave. Por isso, algo terá de ser feito para proteger os jogadores", rematou.

