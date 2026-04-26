Está quase. FC Porto vence na Reboleira e deixa título muito perto

O FC Porto sofre, mas vence na Reboleira, reforça a liderança e está muito perto do título. O carimbo pode chegar já na próxima jornada.

Os dragões dominaram na primeira parte marcaram por Deniz Gul, que bisou, aos 17 e 38 minutos.

Durante os primeiros 45 minutos pouco ou nada se viu do Estrela em termos ofensivos.

Já no segundo tempo a equipa da casa melhorou com as substituições, pressionou e conseguiu reduzir, por Jovane Cabral.

A partir daqui os tricolores foram em busca do empate e chegaram a assustar Diogo Costa, incluindo com bolas nos ferros.

No entanto, o FC Porto segurou o triunfo e tem o campeonato praticamente no bolso. Sobe aos 82 pontos, contra 75 do Benfica e 71 do Sporting, que tem dois jogos em atraso.