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Farioli. "Ganhámos mais três pontos e é menos um jogo"

26 abr, 2026 - 21:13

O FC Porto venceu o Estrela da Amadora por 2-1 e está muito perto de conquistar o título nacional.

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O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, valoriza a conquista dos três pontos na Reboleira, elogia Gul e foge à questão sobre o Chelsea.

A partida

"Fizemos uma boa primeira parte. É como é. Mais três pontos".

Bolas ao poste

"É sempre sobre uma pequena margem. Ganhámos mais três pontos e é menos um jogo".

Deniz Gul

"Estamos felizes com a sua performance, fez um bom jogo, além dos dois golos importantes para um avançado".

Mãos no título?

"Temos três jogos para jogar e o foco está no próximo".

Abordagem do Chelsea?

"Sou treinador do FC Porto e estou muito feliz por estar aqui".

O FC Porto venceu o Estrela da Amadora por 2-1 e está muito perto de conquistar o título nacional.

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