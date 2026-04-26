- Bola Branca 18h15
- 24 abr, 2026
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FC Porto
Farioli. "Ganhámos mais três pontos e é menos um jogo"
26 abr, 2026 - 21:13
O FC Porto venceu o Estrela da Amadora por 2-1 e está muito perto de conquistar o título nacional.
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, valoriza a conquista dos três pontos na Reboleira, elogia Gul e foge à questão sobre o Chelsea.
A partida
"Fizemos uma boa primeira parte. É como é. Mais três pontos".
Bolas ao poste
"É sempre sobre uma pequena margem. Ganhámos mais três pontos e é menos um jogo".
Deniz Gul
"Estamos felizes com a sua performance, fez um bom jogo, além dos dois golos importantes para um avançado".
Mãos no título?
"Temos três jogos para jogar e o foco está no próximo".
Abordagem do Chelsea?
"Sou treinador do FC Porto e estou muito feliz por estar aqui".
O FC Porto venceu o Estrela da Amadora por 2-1 e está muito perto de conquistar o título nacional.
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