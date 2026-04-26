Farioli. "Ganhámos mais três pontos e é menos um jogo"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, valoriza a conquista dos três pontos na Reboleira, elogia Gul e foge à questão sobre o Chelsea.

A partida

"Fizemos uma boa primeira parte. É como é. Mais três pontos".

Bolas ao poste

"É sempre sobre uma pequena margem. Ganhámos mais três pontos e é menos um jogo".

Deniz Gul

"Estamos felizes com a sua performance, fez um bom jogo, além dos dois golos importantes para um avançado".

Mãos no título?

"Temos três jogos para jogar e o foco está no próximo".

Abordagem do Chelsea?

"Sou treinador do FC Porto e estou muito feliz por estar aqui".

O FC Porto venceu o Estrela da Amadora por 2-1 e está muito perto de conquistar o título nacional.

