FC Porto. Bilhetes disparam na "candonga" e há quem venda a milhares de euros

Os bilhetes para o FC Porto x Alverca já estão esgotados há cerca de uma semana, mas, agora que o jogo pode ser o momento em que os dragões confirmam o 31.º campeonato, a procura por entradas no estádio disparou.

De acordo com o "Jornal de Notícias", preços em mercados secundários para os topos do recinto azul e branco e os preços variavam entre os 200 e os 350 euros. Já para as bancadas centrais há quem os venda entre os 400 e os 600 euros.

No entanto, há plataformas em que os preços são verdadeiramente altos e muito para lá de valores normais para uma partida de I Liga. Em sites como o SportsEvents365 ou o SeatPick, há quem coloque à venda ingressos acima dos dois mil euros.

A verdade é que o FC Porto mudou, recentemente, a política de controlo da bilhética, que torna mais restrito a partilha ou revenda de bilhetes para assistir a jogos do clube, o que pode levar a que muitos destes ingressos nem sequer sejam validados quando forem apresentados no estádio.

A hipótese mais segura para os adeptos que pretendam, ainda, adquirir um bilhete para o FC Porto x Alverca terão de estar atentos à plataforma oficial do clube azul e branco, já que há adeptos com lugar anual que podem colocar os seus assentos à venda, por não poderem marcar presença no jogo.

O FC Porto precisa apenas de fazer o mesmo resultado que Sporting e Benfica na jornada que se disputa este fim de semana para ser campeão nacional.

O Benfica joga fora contra o Famalicão. O Sporting tem um jogo em atraso, que disputa esta quarta-feira em casa contra o Tondela, antes de receber o Vitória de Guimarães, na segunda-feira.