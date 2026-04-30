"O Código Farioli". Renascença lança podcast sobre o treinador do FC Porto
30 abr, 2026 - 17:34 • Redação
Guarda-redes, poeta, filósofo e treinador. O podcast “O Código Farioli” estreia no domingo, 3 de maio. Ouça o trailer.
A Renascença estreia, no próximo domingo, o podcast “O Código Farioli”, uma série em cinco episódios que explora quem é o italiano que está prestes a devolver o trono ao FC Porto.
Da autoria do jornalista Eduardo Soares da Silva, que assinou o premiado podcast "Gyökeres antes da máscara", este trabalho, que começa a ser publicado a 3 de maio, procura entender quem era Francesco Farioli na juventude, o peso dos livros e da licenciatura em filosofia e a entrada no futebol, sem esquecer os bastidores do pesadelo no Ajax e a chegada ao FC Porto.
O jornalista da Renascença foi até Itália para conhecer melhor o percurso do técnico em busca de redenção.
Farioli começou como guarda-redes, depois treinou-os, emigrou para o Qatar, tornou-se adjunto e é treinador principal há seis anos. Treinou dois clubes na primeira divisão turca, destacou-se no Nice e quase conquistou o título de campeão nos Países Baixos.
Pelo caminho, ficamos a conhecer o guarda-redes, o poeta e o filósofo.
O podcast "O Código Farioli" vai estar disponível a partir de 3 de maio, nas plataformas habituais e em rr.pt
Até lá, pode ler o excerto da entrevista a André Villas-Boas, já disponível online.
