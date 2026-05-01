Eventuais festejos só no Dragão, Serenata nos Aliados

A Câmara Municipal do Porto confirma a realização da Monumental Serenata na Avenida dos Aliados, o que marca o início da Queima das Fitas.

A serenata está marcada para o primeiro minuto da madrugada de domingo, 3 de maio, reunindo estudantes finalistas e tunas académicas no centro da cidade.

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A coincidência do evento com o jogo entre o FC Porto e o Alverca, que pode resultar na conquista do título nacional pelos “dragões”, levou a autarquia a definir um plano preventivo para evitar sobreposição de celebrações.

Assim sendo, a Avenida dos Aliados vai ficar exclusivamente reservada à Serenata, enquanto eventuais festejos dos adeptos portistas vão decorrer na zona envolvente ao Estádio do Dragão.

Em comunicado, a autarquia liderada por Pedro Duarte sublinha que a divisão visa assegurar a normal realização da Serenata e a segurança de todos os participantes.