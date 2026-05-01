- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
-
Porto
Eventuais festejos só no Dragão, Serenata nos Aliados
01 mai, 2026 - 20:28
Autarquia dividiu os festejos em dois locais da cidade.
A Câmara Municipal do Porto confirma a realização da Monumental Serenata na Avenida dos Aliados, o que marca o início da Queima das Fitas.
A serenata está marcada para o primeiro minuto da madrugada de domingo, 3 de maio, reunindo estudantes finalistas e tunas académicas no centro da cidade.
Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli
A coincidência do evento com o jogo entre o FC Porto e o Alverca, que pode resultar na conquista do título nacional pelos “dragões”, levou a autarquia a definir um plano preventivo para evitar sobreposição de celebrações.
Assim sendo, a Avenida dos Aliados vai ficar exclusivamente reservada à Serenata, enquanto eventuais festejos dos adeptos portistas vão decorrer na zona envolvente ao Estádio do Dragão.
Em comunicado, a autarquia liderada por Pedro Duarte sublinha que a divisão visa assegurar a normal realização da Serenata e a segurança de todos os participantes.
"O Código Farioli". Renascença lança podcast sobre o treinador do FC Porto
Guarda-redes, poeta, filósofo e treinador. O podca(...)
O que é o podcast "O Código Farioli"?
O podcast narrativo "O Código Farioli" conta a história do treinador do FC Porto, narrada na primeira pessoa com o pai, antigos colegas de equipa e mentores, o filósofo que lhe abriu a mente, os que viveram os bastidores do pesadelo em Amesterdão e até o presidente que o contratou, semanas depois do título perdido no Ajax.
Ao longo de cinco episódios, o podcast olha intimamente para os diferentes mundos do italiano: guarda-redes, poeta, filósofo, treinador revolucionário e um homem em busca de redenção.
- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
-