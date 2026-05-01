"Rezo todos os dias para que aconteça". Pai Massimo torce pelo título do Porto de Farioli

Um apaixonado pela leitura, pela poesia e por futebol. O pai Massimo Farioli recorda um filho que via "todos os jogos" e por quem "reza todos os dias" para que conquiste o título de campeão nacional com o FC Porto.

Num excerto do podcast narrativo "O Código Farioli", que conta a vida e carreira do treinador dos dragões, o pai Massimo explica que o gosto pelo futebol veio do avô.

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"Ele sempre foi um apaixonado pelo futebol, como o avô, que era adepto da Juventus. Ele via todos os jogos de futebol. Para ele, o futebol era a vida dele", conta.

No entanto, Farioli tinha outros fascínios: "A paixão do Francesco era ler e escrever. Escreveu muita poesia, acho que até hoje continua a escrever. A leitura sempre foi uma coisa maravilhosa para ele."