- Bola Branca 12h45
- 01 mai, 2026
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Podcast "O Código Farioli"
"Rezo todos os dias para que aconteça". Pai Massimo torce pelo título do Porto de Farioli
01 mai, 2026 - 09:10 • Eduardo Soares da Silva
Num excerto do podcast "O Código Farioli", a estrear nas plataformas da Renascença a 3 de maio, o pai do treinador revela que Francesco "escrevia muita poesia" e desde cedo era um apaixonado por futebol.
Um apaixonado pela leitura, pela poesia e por futebol. O pai Massimo Farioli recorda um filho que via "todos os jogos" e por quem "reza todos os dias" para que conquiste o título de campeão nacional com o FC Porto.
Num excerto do podcast narrativo "O Código Farioli", que conta a vida e carreira do treinador dos dragões, o pai Massimo explica que o gosto pelo futebol veio do avô.
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"Ele sempre foi um apaixonado pelo futebol, como o avô, que era adepto da Juventus. Ele via todos os jogos de futebol. Para ele, o futebol era a vida dele", conta.
No entanto, Farioli tinha outros fascínios: "A paixão do Francesco era ler e escrever. Escreveu muita poesia, acho que até hoje continua a escrever. A leitura sempre foi uma coisa maravilhosa para ele."
O Porto de Farioli está a uma vitória de conquistar o título de campeão nacional, um desejo reforçado pelo pai Massimo.
"Ser campeão português no primeiro ano seria muito importante. Para ele, para o clube, para o povo, para a família portista. Rezamos todos os dias para que aconteça", conta.
O que é o podcast "O Código Farioli"?
O podcast narrativo O Código Farioli" conta a história do treinador do FC Porto, narrada na primeira pessoa com o pai, antigos colegas de equipa e mentores, o filósofo que lhe abriu a mente, os que viveram os bastidores do pesadelo em Amesterdão e até o presidente que o contratou, semanas depois do título perdido no Ajax.
Ao longo de cinco episódios, o podcast olha intimamente para os diferentes mundos do italiano: guarda-redes, poeta, filósofo, treinador revolucionário e um homem em busca de redenção.
O primeiro episódio é publicado no dia 3 de maio.
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