"Sem distrações", Farioli não pensa no título antes do jogo com o Alverca

Ainda não há espaço para pensar nas emoções do título. O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, só pensa em vencer o Alverca e em manter o grupo concentrado no que tem de fazer dentro de campo.

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As contas são simples para o FC Porto: os dragões são campeões se vencerem o Alverca. Há ainda a possibilidade de serem campeões durante os exercícios de aquecimento, caso o Famalicão vença o Benfica na partida que arranca às 18h00.

O jogo entre Porto e Alverca arranca às 20h30 deste sábado, com relato em direto na Renascença e em rr.pt.

Como foi vivida a semana? "Estamos cientes do peso do resultado, a semana foi vivida com a mentalidade certa. Tivemos quatro treinos, foi a primeira vez em muito tempo. O trabalho não mudou em nada, preparamos o jogo com muita atenção, o Alverca merece o crédito pela época que fez. Estão a salvo há muitas semanas, isso não deve ser subestimado. Estamos cientes do que o jogo de amanhã pode significar, mas o foco está no presente, sem distrações, e no jogo."

Prefere entrar em campo como campeão? "O cenário que temos em mente é o nosso jogo. O que pode acontecer antes não muda o nosso desejo de irmos para o jogo com a mesma abordagem. Temos de ter uma atitude muito boa nos próximos três jogos, mas estamos focados no jogo de amanhã."

Puxando a fita até ao início da época, como avalia a caminhada? "Não olhávamos tanto para a frente, estivemos sempre focados no presente, fomos construindo a nossa identidade, lentamente. Neste processo, tivemos a oportunidade de estar em três competições até há uma semana. Isso chega com muito trabalho, muita planificação em termos de metodologia, exigência diária. Depois disso, há muitas outras coisas: o treino invisível, as recuperações, a reunião extra, o treino extra. O departamento médico. Tudo isto, mas também as decisões chaves, quando adiar jogos, se devemos adiar jogos. Tudo isto te aproxima ou distancia do objetivo. Fiz o mesmo no Nice e no Ajax, temos de tomar decisões, cuidar da saúde e frescura dos jogadores. O grupo aceitou de forma fantástica.”