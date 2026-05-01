- Bola Branca 12h45
- 01 mai, 2026
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FC Porto
"Sem distrações", Farioli não pensa no título antes do jogo com o Alverca
01 mai, 2026 - 12:36 • Eduardo Soares da Silva
Treinador do FC Porto acredita que não deve ser comparado a Mourinho porque há "26 títulos de diferença", responde a Rui Borges e garante que é um "homem livre". Se dragões vencerem o Alverca no sábado, confirmam o título de campeões nacionais.
Ainda não há espaço para pensar nas emoções do título. O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, só pensa em vencer o Alverca e em manter o grupo concentrado no que tem de fazer dentro de campo.
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As contas são simples para o FC Porto: os dragões são campeões se vencerem o Alverca. Há ainda a possibilidade de serem campeões durante os exercícios de aquecimento, caso o Famalicão vença o Benfica na partida que arranca às 18h00.
O jogo entre Porto e Alverca arranca às 20h30 deste sábado, com relato em direto na Renascença e em rr.pt.
Como foi vivida a semana? "Estamos cientes do peso do resultado, a semana foi vivida com a mentalidade certa. Tivemos quatro treinos, foi a primeira vez em muito tempo. O trabalho não mudou em nada, preparamos o jogo com muita atenção, o Alverca merece o crédito pela época que fez. Estão a salvo há muitas semanas, isso não deve ser subestimado. Estamos cientes do que o jogo de amanhã pode significar, mas o foco está no presente, sem distrações, e no jogo."
Prefere entrar em campo como campeão? "O cenário que temos em mente é o nosso jogo. O que pode acontecer antes não muda o nosso desejo de irmos para o jogo com a mesma abordagem. Temos de ter uma atitude muito boa nos próximos três jogos, mas estamos focados no jogo de amanhã."
Puxando a fita até ao início da época, como avalia a caminhada? "Não olhávamos tanto para a frente, estivemos sempre focados no presente, fomos construindo a nossa identidade, lentamente. Neste processo, tivemos a oportunidade de estar em três competições até há uma semana. Isso chega com muito trabalho, muita planificação em termos de metodologia, exigência diária. Depois disso, há muitas outras coisas: o treino invisível, as recuperações, a reunião extra, o treino extra. O departamento médico. Tudo isto, mas também as decisões chaves, quando adiar jogos, se devemos adiar jogos. Tudo isto te aproxima ou distancia do objetivo. Fiz o mesmo no Nice e no Ajax, temos de tomar decisões, cuidar da saúde e frescura dos jogadores. O grupo aceitou de forma fantástica.”
O Código Farioli: trailer
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Mais sobre o Alverca? “É uma equipa que, no papel, não está a jogar por nada, mas vão querer ser protagonistas num dos maiores palcos e têm quatro ou cinco jogadores que poderiam jogar numa das cinco melhores equipas em Portugal.
Rui Borges deu a entender que Farioli não é livre de dizer o que quer: “Não tenho muitos comentários, sou um homem livre, estou ligado com as pessoas com quem estou a trabalhar. Estamos totalmente alinhados sobre todas as decisões.”
O que mudou do Farioli de há um ano para este: “Não há muito tempo para as emoções, ficam nos momentos. Tentamos dar o máximo esforço, às vezes dás o máximo e não consegues o que achas que mereces. Se me perguntam quem sou? Sou o mesmo há muitos anos, tentei ser sempre eu mesmo em tudo o que faço, não ir por atalhos. Todas as decisões que tomei na minha carreira foram lideradas pela mesma motivação. Não vejo diferença em relação há um ano.”
Mourinho disse que seria um merecido campeonato: “Tenho um grande respeito para o mister Mourinho, já falei várias vezes disso e da inspiração que foi e é para mim e para toda a nova geração de treinadores. Houve a comparação se posso ser o próximo Mourinho, mas há 26 títulos de diferença entre mim e ele. Estou no início da carreira, não mereço isso. Ele merece ser comparado ao Klopp, Guardiola, Ferguson. Eu sou um jovem estudante do jogo, um treinador que trabalha no duro. O respeito que tenho por ele é enorme, apesar de liderarmos os dois maiores clubes de Portugal e as duas equipas na luta pelo título.”
A receção dos adeptos após vitória na Amadora: "Para mim foi tremido [abanaram o carro], quase que me levaram para casa. Tremido é a palavra certa.”
Se vencer os três jogos, iguala recorde de pontos: “É um objetivo possível, mas há vários passos ainda. Sou repetitivo, mas vamos focar no jogo de amanhã. Estamos em modo Alverca, enquanto estou aqui, os jogadores e o staff ainda estão a preparar o jogo de amanhã.”
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