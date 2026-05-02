“A regularidade não se compra na mercearia. André Villas-Boas é o principal responsável”

O antigo vice-presidente do FC Porto José Guilherme Aguiar elogiou a regularidade dos dragões na Liga e responsabilizou André Villas-Boas pelo 31º título nacional dos dragões.

“Todos os títulos são justos. Quando se ganha uma competição que é disputada em diversas jornadas, não há factor sorte, não há momento de ocasião, não há um erro do árbitro que influencia, há uma regularidade. Nesse aspeto, o FC Porto foi indiscutivelmente a equipa mais regular da I Liga”, começou por dizer.

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“A regularidade não se vai comprar à mercearia e supermercado”, notou, elogiando depois a estratégia de Francesco Farioli, que soube manter “o ritmo competitivo ideal” da equipa.

Resumindo, “houve altos e baixos”, durante a temporada, “o FC Porto teve situações de grande brilhantismo e situações que ganhou esforçadamente os seus jogos, como uma grande equipa. O FC Porto foi mais do que um merecido campeão nacional. Não vale a pena escamotearmos e tentearmos criar manobras de diversão”.

Depois, Guilherme Aguiar aponta para André Villas-Boas. “É o grande responsável, quem foi contratar o Farioli foi o André Villas-Boas. Quem fez as grandes contratações, naturalmente com o apoio do Farioli, foi o André Villas-Boas. Ele teve mérito. Percebe de futebol, já foi campeão nacional no FC Porto, sabe como as coisas funcionam e sabe utilizar determinadas metodologias, esquemas, para conseguir que os adversários se sintam um bocadinho intimidados.”

José Guilherme Aguiar entende que Frederico Varandas, presidente do Sporting, é o grande adversário de André Villas-Boas. Mais: “Ele fica intimidado quando o presidente do FC Porto fala”.

Concluindo, “André Villas-Boas é indiscutivelmente o principal responsável”.