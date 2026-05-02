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Farioli. "Título muito merecido para todos neste clube"

02 mai, 2026 - 23:44 • Hugo Tavares da Silva

Os dragões carimbaram o 31º título de campeão nacional após derrotarem o Alverca por 1-0.

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O treinador Francesco Farioli estava feliz com a conquista do 31º título de campeão nacional do FC Porto, mas ainda a absorver o que foi alcançado.

"São muitas emoções, ainda tenho que perceber porque estava muito focado no jogo. Viram como foi difícil, como foram os últimos minutos, e acho que o Jorge [Costa] nos ajudou com algumas defesas. É um título muito merecido para todos neste clube, todo o staff, os jogadores, o presidente, o Jorge, todas estas pessoas que trabalham neste clube e que já mereciam este título depois de vários anos sem o conseguir”, disse.

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Em declarações à Sporttv, o técnico italiano lembrou que "durante a época tivemos muitos momentos, sabíamos que hoje podíamos cruzar esta linha e estou muito feliz por fazê-lo aqui, celebrar em frente aos nossos adeptos. Não podia ser melhor”.

“O meu maior mérito? Foi aceitar o propósito do presidente no início da época, foi a única coisa que fiz mesmo bem”, referiu.

Farioli aproveita o momento para lembrar Jorge Costa, responsável pelo futebol dos dragões falecido no início da temporada.

“Foi a nossa força esta época, uma das últimas coisas que o Jorge disse foi que tínhamos uma equipa novamente. E esta equipa lutou para manter vivas estas últimas palavras dele. Demos tudo por isso e ele ajudou-nos em muitos momentos. O ADN do Jorge esteve em alguns momentos esta época. Infelizmente, não está connosco fisicamente, mas está na nossa mente e na nossa alma".

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