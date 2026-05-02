Farioli. "Título muito merecido para todos neste clube"

O treinador Francesco Farioli estava feliz com a conquista do 31º título de campeão nacional do FC Porto, mas ainda a absorver o que foi alcançado.

"São muitas emoções, ainda tenho que perceber porque estava muito focado no jogo. Viram como foi difícil, como foram os últimos minutos, e acho que o Jorge [Costa] nos ajudou com algumas defesas. É um título muito merecido para todos neste clube, todo o staff, os jogadores, o presidente, o Jorge, todas estas pessoas que trabalham neste clube e que já mereciam este título depois de vários anos sem o conseguir”, disse.

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Em declarações à Sporttv, o técnico italiano lembrou que "durante a época tivemos muitos momentos, sabíamos que hoje podíamos cruzar esta linha e estou muito feliz por fazê-lo aqui, celebrar em frente aos nossos adeptos. Não podia ser melhor”.