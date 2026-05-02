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FC Porto campeão 2025/26: Dragão conquista Liga Portugal pela 31.ª vez
02 mai, 2026 - 22:30 • Ricardo Vieira
Festa azul e branca. Vitória sobre o Alverca, com um golo de Jan Bednarek, valeu o título nacional ao Futebol Clube do Porto após três temporadas em branco.
O FC Porto sagrou-se este sábado campeão nacional pela 31.ª vez no seu historial. A vitória sobre o Alverca, no Estádio do Dragão, acabou com uma “seca” de três temporadas.
Os dragões não eram campeões desde a temporada 2021/22, ainda com o malogrado Jorge Nuno Pinto da Costa na presidência e Sérgio Conceição aos comandos da equipa.
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Este é o primeiro título de campeão nacional de André Villas-Boas, como presidente do FC Porto, e também o primeiro de Francesco Farioli, que assumiu esta temporada a braçadeira de treinador.
André Villas-Boas venceu as eleições de 27 de abril de 2024, com 80% dos votos, e demorou 735 dias até conquistar o título nacional.
A história do 31.º campeonato dos azuis e brancos começou a ser escrita a 11 de agosto de 2025, com uma vitória por 3-0, frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão. O brasileiro Pepê marcou o primeiro golo do jogo.
O FC Porto alcança o título a duas jornadas do fim do campeonato. Até agora, regista 27 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, em 32 rondas.
A única derrota aconteceu na visita ao Casa Pia (1-2), na jornada 20, a 2 de fevereiro.
No frente a frente com os principais rivais, na primeira volta, os dragões venceram o Sporting em Alvalade, por 2-1, empataram em casa com o Benfica (0-0) e venceram o Braga no Dragão (2-1).
Na segunda volta do campeonato, empate caseiro com o Sporting (1-1), empate na Luz (2-2) e triunfo em Braga (2-1).
Uma breve história do Porto-Alverca
Com o empate do Benfica no campo do Famalicão, o FC Porto só precisava de um empate para se sagrar campeão nacional. Mas os dragões preferiram fazer a coisa bem feita e ofereceram uma vitória às suas gentes.
Sem a possibilidade de contar com Nehuén Pérez, Samu e De Jong. No Alverca, Tomás Mendes, André Gomes, Abdulai, Julián Martínez e Chissumba, Francesco Farioli apostou em Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu, Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga Pepê, Deniz Gül e Oskar Pietuszewski para devolver o trono ao Dragão.
Os visitantes, os rapazes orientados por Custódio, exibiram-se a um nível muito interessante, sem quererem fazer parte da festa alheia. A chuva regava a coragem dos homens que chegavam ali do Ribatejo.
O FC Porto ia tendo problemas para problemas causar ao Alverca, com um Chiquinho muitíssimo atrevido na frente de ataque. Kiwior marcou aos 25 minutos, depois de um canto, mas uma mão na bola levou a equipa de arbitragem a anular prontamente a vantagem azul e branca.
Sandro Lima ameaçou a baliza de Diogo Costa, mas o golo chegou mesmo na outra baliza, por Bednarek, um central que faz lembrar os centrais de outros tempos do FC Porto. Depois de um canto de Gabri Veiga, que assinou a 12ª assistência, o polaco meteu a cabeça na bola como deve ser.
A segunda parte, com muitas substituições de parte a parte, prometeu ter mais golos, mas o marcador não voltaria a movimentar-se. E assim, depois de seis minutos de compensação, os dragões festejaram o 31º título nacional. Bednarek resolveu e o Dragão celebrou.
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