​FC Porto campeão 2025/26: Dragão conquista Liga Portugal pela 31.ª vez

O FC Porto sagrou-se este sábado campeão nacional pela 31.ª vez no seu historial. A vitória sobre o Alverca, no Estádio do Dragão, acabou com uma “seca” de três temporadas.



Os dragões não eram campeões desde a temporada 2021/22, ainda com o malogrado Jorge Nuno Pinto da Costa na presidência e Sérgio Conceição aos comandos da equipa.

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Este é o primeiro título de campeão nacional de André Villas-Boas, como presidente do FC Porto, e também o primeiro de Francesco Farioli, que assumiu esta temporada a braçadeira de treinador.

André Villas-Boas venceu as eleições de 27 de abril de 2024, com 80% dos votos, e demorou 735 dias até conquistar o título nacional.

A história do 31.º campeonato dos azuis e brancos começou a ser escrita a 11 de agosto de 2025, com uma vitória por 3-0, frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão. O brasileiro Pepê marcou o primeiro golo do jogo.

O FC Porto alcança o título a duas jornadas do fim do campeonato. Até agora, regista 27 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, em 32 rondas.

A única derrota aconteceu na visita ao Casa Pia (1-2), na jornada 20, a 2 de fevereiro.

No frente a frente com os principais rivais, na primeira volta, os dragões venceram o Sporting em Alvalade, por 2-1, empataram em casa com o Benfica (0-0) e venceram o Braga no Dragão (2-1).

Na segunda volta do campeonato, empate caseiro com o Sporting (1-1), empate na Luz (2-2) e triunfo em Braga (2-1).