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Jogo do título: Ouça o relato do golo de Bednarek no FC Porto vs. Alverca

02 mai, 2026 - 21:54 • Relato de Luís Aresta

Internacional polaco colocou os dragões em vantagem, com golo de cabeça no jogo que deu o título ao FC Porto.

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Jan Bednarek abre o marcador no FC Porto vs Alverca
Jan Bednarek abre o marcador no FC Porto - Alverca. Relato de Luís Aresta, reportagem de Eduardo Soares da Silva

O defesa Jan Bednarek marcou o golo da vitória no FC Porto - Alverca, que valeu o 31.º título de campeão nacional para os dragões.

O internacional polaco marcou de cabeça aos 40 minutos da primeira parte, na sequência de um pontapé de canto.

Com este triunfo, por 1-0, o FC Porto sagrou-se campeão nacional.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

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