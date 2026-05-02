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Jogo do título: Ouça o relato do golo de Bednarek no FC Porto vs. Alverca
02 mai, 2026 - 21:54 • Relato de Luís Aresta
Internacional polaco colocou os dragões em vantagem, com golo de cabeça no jogo que deu o título ao FC Porto.
O defesa Jan Bednarek marcou o golo da vitória no FC Porto - Alverca, que valeu o 31.º título de campeão nacional para os dragões.
O internacional polaco marcou de cabeça aos 40 minutos da primeira parte, na sequência de um pontapé de canto.
Com este triunfo, por 1-0, o FC Porto sagrou-se campeão nacional.
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