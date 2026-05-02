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"Lutámos como uma equipa". Jogadores do FC Porto festejam título "merecido"

02 mai, 2026 - 23:51 • Redação

"Das fraquezas fizemos as nossas forças com dedicação e exigência”, afirma o capitão Diogo Costa. João Costa não foi esquecido pelos jogadores na hora da vitória.

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Orgulho, união e espírito de equipa. Estas foram algumas das ideias-chave deixadas pelos jogadores do FC Porto na reação à conquista do título de campeão nacional.

Os dragões venceram este sábado o Alverca, por 1-0, no Estádio do Dragão, e sagraram-se campeões pela 31.ª vez no historial do clube.

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O guarda-redes Diogo Costa, capitão dos FC Porto, manifesta um grande orgulho numa equipa que fez das fraquezas forças para regressar ao título, após três temporadas de "seca".

Estou muito orgulhoso nesta equipa e no staff. Conseguimos elevar o FC Porto outra vez ao devido lugar. Somos um grupo muito unido, com uma mistura muito positiva entre jovens e carcaças. Das fraquezas fizemos as nossas forças com dedicação e exigência”, afirmou Diogo Costa, em declarações à SportTV.

Jan Bednarek, que marcou o golo da vitória e soltou a festa do título, diz que é "fantástico" ser campeão na época de estreia de dragão ao peito.

“É fantástico. Podem ver como está o estádio. Estamos felizes. Foi um jogo difícil, mas no final conseguimos, celebramos e espero que todos tenham uma grande festa esta noite”, disse o defesa polaco, à SportTV.

Bednarek admite que foi uma "temporada difícil, muitos jogos, muitas emoções, mas no fim da temporada conseguimos. Acho que estamos a viver um momento único e especial e adoro participar nele”.

O defesa recordou Jorge Costa, que morreu no ano passado, e considerou que todos foram líderes dentro de campo. "Lutámos como uma equipa e acho que isso foi a nossa força. Nos momentos difíceis lutámos como uma equipa, ficámos juntos e, no final do dia, conseguimos.”

Gabri Veiga, que também é campeão no ano de estreia com a camisola azul e branca, fala numa "temporada muito boa para o clube, de transição".

"O meu primeiro objetivo antes de nada, de qualquer golo e assistência, era meter o Porto onde merece. O Porto é o maior de Portugal, hoje estamos lá em cima. Muito merecido. Estamos muito contentes", declarou o jogador espanhol.

"A mentalidade dos que chegaram, o presidente teve muito a ver. Assumiu muita responsabilidade, fez grandes movimentações e contratações, passando pelo mister e todos os jogadores que vieram com uma vontade enorme. Acima das individualidades, destaco as grandes equipa que temos, lutamos uns pelos outros", afirma Gabri Veiga.

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