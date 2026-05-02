"Lutámos como uma equipa". Jogadores do FC Porto festejam título "merecido"

“ Estou muito orgulhoso nesta equipa e no staff . Conseguimos elevar o FC Porto outra vez ao devido lugar. Somos um grupo muito unido, com uma mistura muito positiva entre jovens e carcaças. Das fraquezas fizemos as nossas forças com dedicação e exigência”, afirmou Diogo Costa, em declarações à SportTV.

O guarda-redes Diogo Costa , capitão dos FC Porto, manifesta um grande orgulho numa equipa que fez das fraquezas forças para regressar ao título, após três temporadas de "seca".

Os dragões venceram este sábado o Alverca, por 1-0, no Estádio do Dragão, e sagraram-se campeões pela 31.ª vez no historial do clube.

Orgulho, união e espírito de equipa . Estas foram algumas das ideias-chave deixadas pelos jogadores do FC Porto na reação à conquista do título de campeão nacional.

Jan Bednarek, que marcou o golo da vitória e soltou a festa do título, diz que é "fantástico" ser campeão na época de estreia de dragão ao peito.

“É fantástico. Podem ver como está o estádio. Estamos felizes. Foi um jogo difícil, mas no final conseguimos, celebramos e espero que todos tenham uma grande festa esta noite”, disse o defesa polaco, à SportTV.

Bednarek admite que foi uma "temporada difícil, muitos jogos, muitas emoções, mas no fim da temporada conseguimos. Acho que estamos a viver um momento único e especial e adoro participar nele”.

O defesa recordou Jorge Costa, que morreu no ano passado, e considerou que todos foram líderes dentro de campo. "Lutámos como uma equipa e acho que isso foi a nossa força. Nos momentos difíceis lutámos como uma equipa, ficámos juntos e, no final do dia, conseguimos.”

Gabri Veiga, que também é campeão no ano de estreia com a camisola azul e branca, fala numa "temporada muito boa para o clube, de transição".

"O meu primeiro objetivo antes de nada, de qualquer golo e assistência, era meter o Porto onde merece. O Porto é o maior de Portugal, hoje estamos lá em cima. Muito merecido. Estamos muito contentes", declarou o jogador espanhol.

"A mentalidade dos que chegaram, o presidente teve muito a ver. Assumiu muita responsabilidade, fez grandes movimentações e contratações, passando pelo mister e todos os jogadores que vieram com uma vontade enorme. Acima das individualidades, destaco as grandes equipa que temos, lutamos uns pelos outros", afirma Gabri Veiga.