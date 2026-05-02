Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Quem tem mais títulos em Portugal? FC Porto campeão aproxima-se do Benfica

02 mai, 2026 - 22:50 • Ricardo Vieira

Dragões conquistaram este sábado o título número 80 nas principais competições nacionais.

A+ / A-

O FC Porto sagrou-se este sábado campeão nacional em futebol e reduziu a diferença para o Benfica na galeria de títulos nas competições internas.

A vitória no Dragão sobre o Alverca, com um golo de Bednarek, valeu o 31.º título dos azuis e brancos na Liga portuguesa.

Os dragões somam agora um total de 80 títulos nas principais competições: Campeonato Nacional, Taça de Portugal, Supertaça Cândido Oliveira, Taça da Liga e Campeonato de Portugal (competição extinta).

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

O FC Porto tem agora no seu historial 31 Ligas, 20 Taças de Portugal, 24 Supertaças Cândido Oliveira, 1 Taça da Liga e 4 Campeonatos de Portugal.

O rival Benfica é a equipa com maior número de títulos internos, num total de 85.

As águias somam 38 Ligas de Portugal, 26 Taças de Portugal, 10 Supertaças, 8 Taças de Liga e 3 Campeonatos de Portugal.

Mais distante aparece o outro grande do futebol português. O Sporting tem no museu 56 títulos nacionais.

Os leões conquistaram 21 Ligas de Portugal, 18 Taças de Portugal, 9 Supertaças, 4 Taças da Liga e 4 Campeonatos de Portugal.

O Sporting ainda pode ganhar esta temporada mais um título, se vencer o Torreense na final da Taça de Portugal, marcada para 24 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Todos os títulos de campeão nacional do FC Porto

1934–35,

1938–39,

1939–40,

1955–56,

1958–59,

...........

1977–78,

1978–79,

1984–85 (primeiro campeonato da era Pinto da Costa),

1985–86,

1987–88,

............

1989–90,

1991–92,

1992–93,

1994–95,

1995–96,

............

1996–97,

1997–98,

1998–99,

2002–03,

2003–04,

............

2005–06,

2006–07,

2007–08,

2008–09,

2010–11,

...........

2011–12,

2012–13,

2017–18,

2019–20,

2021–22,

...........

2025-26 (primeiro campeonato da era Villas-Boas)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)