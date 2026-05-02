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Quem tem mais títulos em Portugal? FC Porto campeão aproxima-se do Benfica
02 mai, 2026 - 22:50 • Ricardo Vieira
Dragões conquistaram este sábado o título número 80 nas principais competições nacionais.
O FC Porto sagrou-se este sábado campeão nacional em futebol e reduziu a diferença para o Benfica na galeria de títulos nas competições internas.
A vitória no Dragão sobre o Alverca, com um golo de Bednarek, valeu o 31.º título dos azuis e brancos na Liga portuguesa.
Os dragões somam agora um total de 80 títulos nas principais competições: Campeonato Nacional, Taça de Portugal, Supertaça Cândido Oliveira, Taça da Liga e Campeonato de Portugal (competição extinta).
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O FC Porto tem agora no seu historial 31 Ligas, 20 Taças de Portugal, 24 Supertaças Cândido Oliveira, 1 Taça da Liga e 4 Campeonatos de Portugal.
O rival Benfica é a equipa com maior número de títulos internos, num total de 85.
As águias somam 38 Ligas de Portugal, 26 Taças de Portugal, 10 Supertaças, 8 Taças de Liga e 3 Campeonatos de Portugal.
Mais distante aparece o outro grande do futebol português. O Sporting tem no museu 56 títulos nacionais.
Os leões conquistaram 21 Ligas de Portugal, 18 Taças de Portugal, 9 Supertaças, 4 Taças da Liga e 4 Campeonatos de Portugal.
O Sporting ainda pode ganhar esta temporada mais um título, se vencer o Torreense na final da Taça de Portugal, marcada para 24 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.
Todos os títulos de campeão nacional do FC Porto
1934–35,
1938–39,
1939–40,
1955–56,
1958–59,
...........
1977–78,
1978–79,
1984–85 (primeiro campeonato da era Pinto da Costa),
1985–86,
1987–88,
............
1989–90,
1991–92,
1992–93,
1994–95,
1995–96,
............
1996–97,
1997–98,
1998–99,
2002–03,
2003–04,
............
2005–06,
2006–07,
2007–08,
2008–09,
2010–11,
...........
2011–12,
2012–13,
2017–18,
2019–20,
2021–22,
...........
2025-26 (primeiro campeonato da era Villas-Boas)
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