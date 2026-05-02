Podcast "O Código Farioli"
Rugani: "Farioli ganhou um grande crédito com o karma"
02 mai, 2026 - 08:25 • Eduardo Soares da Silva
Num excerto tirado do novo podcast da Renascença, "O Código Farioli", o internacional italiano recorda as lágrimas que o atual treinador do FC Porto não conteve após perder o título pelo Ajax. Farioli pode sagrar-se campeão português neste sábado.
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, tem "um grande crédito com o karma". É a convicção do internacional italiano Daniele Rugani, que fez parte do plantel do Ajax que perdeu o título na reta final da época passada.
Num excerto retirado do podcast narrativo "O Código Farioli", que estreia a 3 de maio, o defesa central considera que a sorte não esteve do lado do treinador italiano.
"Ele ganhou um grande crédito com a sorte e com o karma, porque merecia muito. Não nos correu bem, mas estou otimista que ele encontrará a felicidade que lhe faltou no ano passado", defende.
Rugani "acredita muito no karma": "Acho que este desporto tira, mas depois também devolve. É uma crença minha porque vi acontecer tantas vezes na minha vida. Eu acho que ele ganhou um grande crédito."
O Código Farioli: trailer
Guarda-redes, poeta, filósofo. Um treinador revolu(...)
Rugani, de 31 anos, foi emprestado pela Juventus ao Ajax de Farioli na época passada. Somou 26 jogos e testemunhou, na primeira pessoa, a perda do título.
O Ajax liderou a Eredivisie com nove pontos de vantagem até cinco jornadas do fim. Em apenas quatro jogos, caiu para o segundo lugar e entregou o troféu ao rival PSV Eindhoven.
Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli
Esta época, sem Farioli, o Ajax voltou novamente a cair de rendimento: está no quarto lugar e o PSV Eindhoven reconquistou o título.
Numa entrevista gravada em Florença, onde hoje joga pela Fiorentina, Rugani recorda as lágrimas que Farioli não conteve depois da última jornada.
"É uma imagem que tenho na minha cabeça. Espero vê-lo com outras emoções no final das próximas épocas, especialmente este ano", atira.
Francesco Farioli pode conquistar o seu primeiro troféu no futebol profissional na noite deste sábado, caso o FC Porto vença o Alverca, um jogo que arranca no Estádio do Dragão às 20h30, com relato na Renascença.
O que é o podcast "O Código Farioli"?
O podcast narrativo "O Código Farioli" conta a história do treinador do FC Porto, narrada na primeira pessoa com o pai, antigos colegas de equipa e mentores, o filósofo que lhe abriu a mente, os que viveram os bastidores do pesadelo em Amesterdão e até o presidente que o contratou, semanas depois do título perdido no Ajax.
Ao longo de cinco episódios, o podcast olha intimamente para os diferentes mundos do italiano: guarda-redes, poeta, filósofo, treinador revolucionário e um homem em busca de redenção.
O primeiro episódio é publicado no dia 3 de maio.
