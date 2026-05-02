​Rui Reininho promete "aguentar mais nove anos" para ver FC Porto chegar aos 40 títulos

O vocalista dos GNR revelou estar “muito feliz, muito contente” com o título conquistado pela equipa liderada por Francesco Farioli.

“Por vezes, deu um nervoso miudinho” , confessou sobre a temporada. “Não escondo que se houvesse mais 20 golozitos – cinco na Taça de Portugal, cinco na Liga Europa e mais uns 10 no campeonato –, era melhor. É a única coisa que falta: é acertar entre os postes e não mandar tanta bola ao poste, por cima e ao lado.”

Aos 71 anos e com humor, o músico portista brincou aos microfones da Renascença com a conquista do 31.º campeonato, ou seja, sugerindo que o Porto ganhará os próximos nove.

Rui Reininho já prometeu à família que por cá andará nos próximos nove anos para ver o FC Porto chegar aos 40 títulos nacionais.

“Conheço esta cidade, onde nasci há 71 anos, veja lá, sei como esta gente vibra. Este povo do ‘Norrte’, como dizem, merece tudo e mais alguma coisa. Aliás, é giro que nós, na cidade, temos mais varandas do que marquises”, ironizou, numa bicada ao presidente do Sporting, Frederico Varandas.

E lá ia desconcertando quem o escutava. “Temos de esperar mais uns nove anos para chegar aos 40 títulos, foi uma coisa que já prometi à família, tem de me aturar até lá”, revelou entre risos.

O que falta? “Um título europeu era fantástico, outra vez, para todos os portugueses, mesmo para os mais ranhosos, também merecem. Honra aos vencidos. Achei muito elegante a atitude do nosso amigo Zé Mourinho.” José Mourinho, na flash interview do Famalicão-Benfica, deu os parabéns ao FC Porto por ser um justo campeão.

O músico lembrou ainda a figura Jorge Costa, o diretor dos dragões e histórico capitão do FC Porto que morreu em agosto de 2025. “Presença espiritual, fica um grande abraço para a família.” O FC Porto bateu esta noite, no Estádio do Dragão, o Alverca, com golo de Bednarek, e confirmou o 31º título nacional.

Leia as declarações de Rui Reininho (na íntegra):

Este título do FC Porto foi um momento único e especial?

Agora vou ter que aguentar mais uns nove anos para chegar aos 40 títulos. Nove anos à nossa frente.

Era um título anunciado, com pronúncia do Norte?

Creio que sim. Por vezes, dá um nervoso miudinho. Não escondo que se houve mais uns 15 golos, cinco na Taça de Portugal, cinco na Liga Europa e mais uns 10 no campeonato para ser mais descontraído, era melhor. Acho que a única coisa que falta é acertar entre os postes e não mandar tanta bola ao poste, por cima e ao lado. De resto estou muito feliz e contente.

Conheço esta cidade onde nasci, há 71 anos, e sei como esta gente vibra e este povo do Norrrte merece tudo e mais alguma coisa. É giro que nós na cidade temos mais varandas do que marquises”.

E a próxima temporada?

Temos que esperar mais nove anos para chegar aos 40 títulos, foi uma coisa que já prometi à família. Têm que me aturar.

Um título europeu era fantástico, outra vez, para todos os portugueses, mesmo para os mais ranhosos, também merecem. Honra aos vencidos. Achei muito elegante a atitude do nosso amigo José Mourinho. Eu lá vou para a Galiza, porque no fim o nosso amigo é o Celta de Vigo (risos).

Este é um título de Villas-Boas ou de Farioli? Quem tem mais responsabilidade?

Eu acho que há ali uma tríade. Os dois estiveram bastante bem e também a divina presença, a presença espiritual do Jorge Costa. Fica um grande abraço para a família, porque ao fim e ao cabo começo a olhar para o lado e a pensar: bolas, era um miúdo.