Se Benfica perder, FC Porto é campeão antes de jogar no Dragão

O FC Porto pode sagrar-se campeão da I Liga já este sábado e pode, inclusive, fazê-lo antes mesmo do apito inicial.

Os dragões têm sete pontos de avanço face ao Benfica e garantem o seu 31.º título se vencerem o Alverca, numa partida em casa marcada para este sábado, às 20h30. No entanto, se as águias perderem contra o Famalicão, num jogo que começa pelas 18h00, o clube azul e branco pode começar a celebrar ainda durante o aquecimento.

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Se o Benfica empatar, o Porto também só precisa do empate para confirmar matematicamente o título.

Perante o cenário de empate entre Famalicão e Benfica, as águias já só conseguiriam igualar os pontos do FC Porto, mas nenhuma equipa tem vantagem no confronto direto: nem no desfecho dos jogos, nem no número de golos nessas partidas, que compõem os dois primeiros critérios.

As contas do título

Caso o Benfica vencesse os últimos dois jogos e o FC Porto perdesse todos até ao fim da época, entraria em validade o terceiro critério de desempate: diferença de golos em toda a competição.

Nesse ponto, os dragões levam, nesta altura, um golo de vantagem em relação ao Benfica, e seria preciso esperar pelo fim do campeonato para confirmar o desfecho nesse capítulo.

Já para os encarnados, e mesmo que o FC Porto seja declarado campeão já este fim de semana, o jogo deste sábado é igualmente importante na luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões: o Benfica tem o Sporting, atual terceiro classificado, a dois pontos de distância.

A equipa liderada por José Mourinho, recorde-se, ainda não perdeu neste campeonato. Segue com 22 vitórias e nove empates. Vai jogar fora, no campo do Famalicão, quinto classificado. Já o Sporting recebe em Alvalade o Vitória de Guimarães na próxima segunda-feira, tendo perdido um total de sete pontos nas últimas três partidas.

Recapitulando, as contas são simples para o FC Porto: os dragões são campeões se vencerem o Alverca. Há ainda a possibilidade de serem campeões durante os exercícios de aquecimento, caso o Famalicão vença o Benfica na partida que arranca às 18h00.

O jogo entre Porto e Alverca arranca às 20h30 deste sábado, com relato em direto na Renascença e em rr.pt.