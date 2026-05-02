Se FC Porto vencer, Villas-Boas é campeão mais rápido que Pinto da Costa

Se o FC Porto se sagrar campeão nacional este sábado, André Villas-Boas consegue ultrapassar o recorde de Jorge Nuno Pinto da Costa e ser campeão mais cedo que o anterior presidente dos azuis e brancos.

Isto porque Pinto da Costa tornou-se presidente do FC Porto em abril de 1982 e sagrou-se campeão pela primeira vez ao fim da terceira época completa. Se os azuis e brancos conseguirem, este sábado, confirmar o seu 31.º campeonato, Villas-Boas consegue a mesma proeza em menos uma época: torna-se presidente de um clube vencedor do campeonato ao fim de duas épocas completas.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli



Ao fim de dois anos como presidente, Pinto da Costa já tinha no palmarés uma Taça de Portugal, uma Supertaça e foi finalista de uma prova europeia: o FC Porto foi à Final da Taça das Taças em 1984, mas perdeu o troféu para a Juventus, num jogo que terminou com um 2-1 a favor da equipa italiana. Campeão português, no entanto, precisou de três épocas para o conseguir.

Por sua vez, Villas-Boas, no mesmo período de tempo (dois anos), e caso o clube portuense seja campeão nesta época, acumula: um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

O FC Porto joga este sábado no Estádio do Dragão frente ao Alverca, às 20h30. Se vencer, garante o seu 31.º título. No entanto, pode conseguir garantir a proeza ainda antes do apito inicial, isto se o Benfica perder contra o Famalicão, num jogo que começa às 18h00. Se o Benfica empatar, basta aos dragões repetirem o resultado umas horas depois para poderem fechar o campeonato no primeiro lugar da classificação.

O que é o podcast "O Código Farioli"?

O podcast narrativo "O Código Farioli" conta a história do treinador do FC Porto, narrada na primeira pessoa com o pai, antigos colegas de equipa e mentores, o filósofo que lhe abriu a mente, os que viveram os bastidores do pesadelo em Amesterdão e até o presidente que o contratou, semanas depois do título perdido no Ajax.

Ao longo de cinco episódios, o podcast olha intimamente para os diferentes mundos do italiano: guarda-redes, poeta, filósofo, treinador revolucionário e um homem em busca de redenção.

O primeiro episódio é publicado no dia 3 de maio.