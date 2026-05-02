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Sete pessoas atropeladas na festa do FC Porto em São João da Madeira

02 mai, 2026 - 23:58 • Ricardo Vieira

Automóvel galgou o passeio e atingiu várias pessoas. Entre os feridos estarão duas crianças.

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A festa do título do FC Porto fica manchada por um acidente. Sete pessoas foram atropeladas em São João da Madeira, no distrito de Aveiro, durante as celebrações deste sábado à noite.

O alerta foi dado pelas 22h52. Fonte da PSP disse à agência Lusa que nenhuma das vítimas apresenta ferimentos graves.

Entre os feridos estão duas crianças, avança a edição online do "Jornal de Notícias".

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O acidente aconteceu na rua João de Deus. Segundo fonte da PSP, houve uma colisão de duas viaturas e uma delas foi embater contra os adeptos, que festejavam a 31.ª conquista do campeonato nacional de futebol pelo FCP.

Nas operações de socorro estão várias viaturas do INEM e dos Bombeiros de São João da Madeira, Arrifana e Fajões.

O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.

Os ‘dragões’, orientados pelo italiano Francesco Farioli, passaram a ter 85 pontos, mais nove do que o Benfica, segundo classificado, e 12 do que o Sporting, terceiro, com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.

O Benfica, campeão nacional em 38 ocasiões, continua ser o clube com mais troféus, seguido por FC Porto, agora com 31 títulos nacionais, e Sporting, com 21.

[notícia atualizada às 01h22, de 03/05/2026]

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