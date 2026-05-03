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FC Porto
André Villas-Boas. "Foi um projeto para vencer"
03 mai, 2026 - 00:15 • Carlos Calaveiras
O FC Porto conquistou o 31º título nacional depois de derrotar o Alverca por 1-0 no Dragão. Líder portista deixou mensagem aos adeptos após conquista.
O presidente do FC Porto dedica o 31º título de campeão nacional a Pinto da Costa e Jorge Costa. André Villas-Boas salienta ainda a aposta em Francesco Farioli e dá os parabéns aos jogadores.
Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli
Eis a mensagem na íntegra:
"Caros Portistas,
Hoje voltamos a abraçar mais um título de Campeão Nacional de futebol. E celebramos, de forma clara e inequívoca, a forma como o fizemos. Com brio, profissionalismo e à Porto!
Este título é, antes de mais, dos nossos jogadores e da nossa equipa técnica, pela seriedade, pelo compromisso e pela capacidade de se unirem em torno de um objetivo. Um sentido comum presente em todos desde o início da época. É também de todos aqueles que, longe dos holofotes, trabalham arduamente para fazer funcionar uma equipa: é dos nossos colaboradores, da estrutura, do departamento clínico, do scouting, da formação e de todos os que trabalham diariamente no Olival e no Dragão, com a responsabilidade de quem sabe o que é representar este emblema.
Dedico esta conquista inteiramente a Jorge Nuno Pinto da Costa, o Presidente dos Presidentes do FC Porto, e a Jorge Costa. Dois símbolos de uma História que nos exige sempre mais. Uma História que pesa, que nos honra e que nos obriga a estar à altura, todos os dias. Uma História que nos transmitiu crença e fé na procura e obtenção do sucesso.
Esta época começou com uma decisão clara: mudar, com coragem, mas sobretudo com método. A mudança para Francesco Farioli foi uma aposta de exigência, coerência e trabalho no detalhe. Foi um projeto para vencer. E venceu. Este título tem a marca de um treinador que, ao entrar no Clube, cedo percebeu o que é o FC Porto: as suas gentes, os seus valores, a exigência diária, o compromisso com a vitória. Assumiu o risco, liderou o grupo e elevou o nível competitivo do FC Porto estabelecendo vários recordes durante a temporada, podendo ainda alcançar o recorde de pontos estabelecido em 2021/22. Um trabalho notável e exemplar.
Também vencemos porque identificámos necessidades e fomos ao mercado com critério. Não contratámos por impulso: contratámos por perfil, por carácter, por talento e por ambição.
Fizemos mudanças claras na Direção Desportiva que saiu reforçada, melhor estruturada, com padrões de exigência máximos e uma organização que soube respeitar esse elevar de fasquia no dia a dia.
Aos Portistas, digo o que digo sempre: a nossa força está na nossa união. A época foi exigente, os obstáculos foram muitos, o ruído existiu e existirá sempre contra o FC Porto. Mas quando o FC Porto está junto, quando o Dragão está unido, quando a 'Famiglia' Portista se foca em si própria, somos aquilo que sempre fomos: respeitados pela nossa bravura e raça.
Parabéns a todos. Este título é do FC Porto. E, a partir de amanhã, como sempre, voltamos ao trabalho. Porque no FC Porto celebrar é um momento. Vencer, esse, é um compromisso."
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