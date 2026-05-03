- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
-
FC Porto campeão recebido na câmara a 16 de maio
03 mai, 2026 - 00:06 • Lusa
Autarca Pedro Duarte abre as portas da autarquia ao novo campeão nacional.
A Câmara Municipal do Porto vai receber o FC Porto para assinalar a conquista do título da I Liga portuguesa de futebol em 16 de maio, um sábado, informou este sábado o presidente da autarquia, Pedro Duarte.
"Hoje, a festa é no Dragão. Com muito orgulho, vamos abrir a varanda da Câmara Municipal, no dia 16 de maio, para que o FC Porto possa celebrar com a cidade mais um título, que nos orgulha a todos", escreveu o autarca, que assistiu hoje ao jogo entre FC Porto e Alverca (1-0), numa publicação divulgada na rede social Instagram.
Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli
A autarquia portuense esclareceu, na sexta-feira, que os festejos do eventual título nacional dos "azuis e braga" iriam decorrer junto ao Estádio do Dragão, já que a Avenida dos Aliados, palco habitual das celebrações dos adeptos dos "dragões", iria acolher a Monumental Serenata, evento de arranque da Queima das Fitas.
"Conforme previsto, na noite de sábado para domingo, ao primeiro minuto da madrugada do dia 3 de maio [domingo], a Avenida dos Aliados recebe os acordes das guitarras e a emoção dos finalistas da academia portuense", informou o comunicado emitido pela autarquia.
O FC Porto sagrou-se este sábado campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após a vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.
Os "dragões", orientados pelo italiano Francesco Farioli, passaram a ter 85 pontos, mais nove do que o Benfica, segundo classificado, e 12 do que o Sporting, terceiro, com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.
O Benfica, campeão nacional em 38 ocasiões, continua a ser o clube com mais troféus, seguido por FC Porto, agora com 31 títulos nacionais, e Sporting, com 21.
- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
-
- "Lutámos como uma equipa". Jogadores do FC Porto festejam título "merecido"
- Sete pessoas atropeladas na festa do FC Porto em São João da Madeira
- ⚽ FC Porto campeão nacional. Acompanhe a festa do título
- Rui Reininho promete "aguentar mais nove anos" para ver FC Porto chegar aos 40 títulos
- Jogo do título: Ouça o relato do golo de Bednarek no FC Porto vs. Alverca
- Quem tem mais títulos em Portugal? FC Porto campeão aproxima-se do Benfica
- A hora do campeão: Siga em direto a festa do FC Porto
- FC Porto campeão 2025/26: Dragão conquista Liga Portugal pela 31.ª vez
- Mourinho: "Este jogo diz muita coisa sobre o campeonato. Parabéns ao FC Porto por ser um justo campeão"
- Mickey Walsh recorda Pinto da Costa e elogia "bom trabalho" de Farioli
- André Villas-Boas. "Foi um projeto para vencer"
- Farioli. "Título muito merecido para todos neste clube"
- "Lutámos como uma equipa". Jogadores do FC Porto festejam título "merecido"
- Sete pessoas atropeladas na festa do FC Porto em São João da Madeira
- ⚽ FC Porto campeão nacional. Acompanhe a festa do título
- Rui Reininho promete "aguentar mais nove anos" para ver FC Porto chegar aos 40 títulos
- Jogo do título: Ouça o relato do golo de Bednarek no FC Porto vs. Alverca
- Quem tem mais títulos em Portugal? FC Porto campeão aproxima-se do Benfica
- A hora do campeão: Siga em direto a festa do FC Porto
- FC Porto campeão 2025/26: Dragão conquista Liga Portugal pela 31.ª vez
- Mourinho: "Este jogo diz muita coisa sobre o campeonato. Parabéns ao FC Porto por ser um justo campeão"
- Mickey Walsh recorda Pinto da Costa e elogia "bom trabalho" de Farioli
- André Villas-Boas. "Foi um projeto para vencer"
- Farioli. "Título muito merecido para todos neste clube"