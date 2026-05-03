Mickey Walsh elogia "bom trabalho" de Farioli no título do FC Porto

Mickey Walsh, antigo jogador do FC Porto entre 1980 e 1986, festejou o título dos dragões do outro lado do Canal da Mancha.

Em declarações à Renascença, em bom português, o ex-avançado irlandês destaca o triunfo após tempos difíceis para o clube, com a morte de Pinto da Costa e de Jorge Costa.

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Mickey Walsh elogia o espírito lutador desta equipa do FC Porto e deixou uma palavra para o "bom trabalho" do treinador Francesco Farioli.



Sem os lesionados Samu e Luuk de Jong, o artilheiro irlandês ainda receou que não fosse possível chegar ao título, mas outros jogadores chegaram-se à frente e fizeram um bom campeonato.

Como viveu este título?

Estou em Inglaterra e foi difícil apanhar na televisão. Vi no tablet e no telefone, mas consegui ver o jogo todo. Foi muito difícil, não foi fácil, mas no fim ganhámos. Isso é que é o mais importante.

O título só podia ir para o FC Porto?

Nunca foi garantido. Jogaram muito muito bem. Foi um tempo muito difícil, o senhor Pinto da Costa morreu, entrou o nosso presidente André Villas-Boas e parabéns a ele e parabéns a todos. O FC Porto foi a melhor equipa este ano.

Este Porto é muito diferente do Porto em que jogou?

A paixão dos jogadores é igual. Esta equipa é muito jovem, lutam muito e o treinador fez um bom trabalho, entrou numa altura muito difícil e nunca é fácil ganhar o campeonato. Eu tive a sorte de ser bicampeão, em 1984 e 1985, e espero bem que o Porto seja bicampeão ou que ganhe três ou quatro seguidos.

FC Porto perdeu dois avançados por lesão esta temporada, mas mesmo assim conseguiu ser campeão...

Quando se aleijou o Samu tive medo de faltar um ponta de lança fixo, como eu era, mas outros jogadores entraram e fizeram um bom campeonato. Foi sinal de uma equipa unida, lutam uns pelos outros.