  Bola Branca 18h16
  01 mai, 2026
FC Porto

Pedro Proença felicita dragões e lembra Jorge Costa

03 mai, 2026 - 00:47

O FC Porto conquista o 31º título de campeão nacional depois de derrotar o Alverca por 1-0.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu os parabéns ao FC Porto pela conquista do 31º título. Pedro Proença não esqueceu Jorge Costa.

"Num ano difícil, marcado pelo desaparecimento de Jorge Costa, figura incontornável do clube e do futebol português, este título assume ainda mais relevância", lê-se na mensagem.

"Em nome da Federação Portuguesa de Futebol felicito o FC Porto e respetiva direção, na pessoa do seu presidente André Villas-Boas, jogadores, equipas técnicas, toda a estrutura e os adeptos por esta conquista", acrescenta Proença.

Os dragões reconquistam o título de campeão nacional depois de três anos de ausência.

