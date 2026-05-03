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Campeão nacional
“Percurso consistente e meritório”. Liga dá os parabéns ao FC Porto
03 mai, 2026 - 00:34
Os dragões são os novos campeões nacionais de futebol depois de derrotarem o Alverca.
O FC Porto foi felicitado pela Liga Portugal após a conquista do 31º título de campeão nacional.
O presidente da Liga, Reinaldo Teixeira, destacou o “percurso consistente e meritório ao longo da época”.
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Mensagem na íntegra:
“O FC Porto assegurou a conquista do título de campeão nacional da Liga Portugal, referente à temporada 2025/26, depois de ter vencido, este sábado, o FC Alverca, por 1-0, em encontro da 32.ª jornada da competição.
“Parabéns ao FC Porto pelo 31.º título de campeão da Liga Portugal Betclic, após um percurso consistente e meritório ao longo da época. Em nome de toda a equipa da Liga Portugal, felicito jogadores, equipa técnica, staff e dirigentes pelo percurso realizado, com uma menção particular a André Villas-Boas, que conquista o primeiro título de campeão nacional desde que assumiu a presidência do clube”.
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