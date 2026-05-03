​“Villas-Boas uniu um clube fraturado em pouco tempo”: o elogio de Carlos Tê e um aviso para o futuro

03 mai, 2026 - 00:20 • Hugo Tavares da Silva

O letrista, escritor e adepto do FC Porto defende que é necessário manter a distância de "esquemas fraudulentos" e "amizades interesseiras".

O compositor e letrista Carlos Tê é um reputado adepto do FC Porto e, em conversa com a Renascença, na emissão especial Bola Branca, celebrou o 31º título nacional dos dragões, elogiando as novas práticas e a liderança do presidente André Villas-Boas.

“Estou bastante satisfeito, era um título que escapava há dois anos e portanto o que tenho a dizer é que foi um título merecido mas sofridos, porque jogou-se mal em alguns jogos, mas esse jogar mal foi compensado por muita capacidade de sofrimento, aqueles clichés de futebol inteiramente justos. Às vezes é preciso ser capaz de sofrer apesar do mau jogo”, começou por dizer.

Por tudo o que tem sido feito e pelo tanto que se celebra esta noite, no Dragão, no Porto e em muitas latitudes, Tê tira o chapéu a um homem. “Quem está de parabéns é o presidente André Villas-Boas, porque conseguiu unir um clube fraturado e em pouco tempo. Conseguiu sanear algumas coisas e fazer algumas opções de gestão”, disse, elogiando a mescla no plantel com futebolistas jovens e experientes. [Villas-Boas] é o primeiro obreiro deste título.”

Depois, sobre que futuro augura para este novo FC Porto, Tê deixou um misto de aviso à navegação e elogio: “Essas vitórias têm é de ser consolidadas e assentes em boa gestão e boas práticas de gestão sem esquemas fraudulentos à volta, sem amizades interesseiras, e isso penso que é uma nova etapa e época que o Porto está a abrir”.

E continuou: “Isso reverte também na maneira como a estrutura é liderada, na maneira como as equipas são construídas. Não é por acaso que o Porto está a liderar os três campeonatos de jovens da formação e arrisca-se a ganhá-los todos, isso significa que alguma coisa aconteceu no departamento de futebol. As coisas estão bem encaminhadas. Há muitas coisas que não estarão bem, mas isso é um bom sinal e auspício para o futuro…”

