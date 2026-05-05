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FC Porto confirma compra de Kiwior ao Arsenal por 17 milhões

05 mai, 2026 - 17:06 • Inês Braga Sampaio

Dragões pagam 17 milhões de euros por 100% do passe do central polaco. Valor pode aumentar em cinco milhões de euros por objetivos, para um total de 22 milhões.

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O FC Porto confirma, esta terça-feira, que exerceu opção de compra por Jakub Kiwior, como estava previsto no contrato de empréstimo celebrado como Arsenal.

Os dragões pagam 17 milhões de euros por 100% do passe do central polaco, de 26 anos. Valor que pode aumentar em cinco milhões de euros, para um total de 22, mediante o cumprimento de certos objetivos.

O Arsenal fica, ainda, com direito a dois milhões de euros, numa potencial futura transferência de Kiwior. Os ingleses ficam a cargo do mecanismo de solidariedade. O Porto informa, ainda, que esta operação "não contou com qualquer intervenção de intermediação".

O internacional polaco assina contrato válido para as próximas quatro temporadas, até junho de 2030, e fica com cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.

Jakub Kiwior chegou ao Dragão no verão, por empréstimo do Arsenal. Assumiu a titularidade no centro, tendo assinado duas assistências em 38 jogos.

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