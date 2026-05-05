FC Porto espera mais-valia de 9 milhões após vender posição em mediadora de seguros

A FC Porto SAD vendeu a participação na Porto Seguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto à MDS, operação que deverá gerar uma mais-valia de cerca de nove milhões de euros, anunciou esta terça-feira, em comunicado.

Na nota, divulgada pelo Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a FC Porto SAD indicou que “chegou a um acordo com a MDS — Corretor de Seguros, S.A. para a venda da sua participação na sociedade Porto Seguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda., com uma valorização (EV) de 10 milhões de euros para 100% do capital”.

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Na nota, a sociedade explicou que a “Futebol Clube do Porto — Futebol, SAD detém 95% e o Futebol Clube do Porto (Clube) detém 5% do capital”, sendo que a “Porto Seguro tinha à data de conclusão da operação uma posição de ‘net cash’ [liquidez] positiva, pelo que o encaixe financeiro global da operação será ligeiramente superior aos 10 milhões de euros, devendo gerar uma mais-valia para a Futebol Clube do Porto — Futebol, SAD de cerca de nove milhões de euros”.

Esta operação “enquadra-se na estratégia do FC Porto de simplificação da estrutura empresarial e de reforço da sustentabilidade financeira, permitindo concentrar recursos na sua atividade principal”, explicou.

Além disso, “o FC Porto acordou com a MDS uma parceria comercial de longo prazo, que inclui a contratação futura dos seguros do Grupo FC Porto, assim como o desenvolvimento de ofertas de seguros para os sócios, adeptos, colaboradores e parceiros do FC Porto” em que o resultado desta atividade será partilhado entre o FC Porto e a MDS, lê-se no comunicado.