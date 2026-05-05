Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 05 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto espera mais-valia de 9 milhões após vender posição em mediadora de seguros

05 mai, 2026 - 20:31 • Lusa

SAD chega a acordo com a MDS para venda da sua participação na sociedade Porto Seguro, com uma valorização dez 10 milhões de euros para 100% do capital.

A+ / A-

A FC Porto SAD vendeu a participação na Porto Seguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto à MDS, operação que deverá gerar uma mais-valia de cerca de nove milhões de euros, anunciou esta terça-feira, em comunicado.

Na nota, divulgada pelo Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a FC Porto SAD indicou que “chegou a um acordo com a MDS — Corretor de Seguros, S.A. para a venda da sua participação na sociedade Porto Seguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda., com uma valorização (EV) de 10 milhões de euros para 100% do capital”.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

Na nota, a sociedade explicou que a “Futebol Clube do Porto — Futebol, SAD detém 95% e o Futebol Clube do Porto (Clube) detém 5% do capital”, sendo que a “Porto Seguro tinha à data de conclusão da operação uma posição de ‘net cash’ [liquidez] positiva, pelo que o encaixe financeiro global da operação será ligeiramente superior aos 10 milhões de euros, devendo gerar uma mais-valia para a Futebol Clube do Porto — Futebol, SAD de cerca de nove milhões de euros”.

Esta operação “enquadra-se na estratégia do FC Porto de simplificação da estrutura empresarial e de reforço da sustentabilidade financeira, permitindo concentrar recursos na sua atividade principal”, explicou.

Além disso, “o FC Porto acordou com a MDS uma parceria comercial de longo prazo, que inclui a contratação futura dos seguros do Grupo FC Porto, assim como o desenvolvimento de ofertas de seguros para os sócios, adeptos, colaboradores e parceiros do FC Porto” em que o resultado desta atividade será partilhado entre o FC Porto e a MDS, lê-se no comunicado.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 05 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)