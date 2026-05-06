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Pablo Rosario operado a fratura na mão esquerda, mas "apto"

06 mai, 2026 - 14:13 • Inês Braga Sampaio

Cirurgia a fratura na mão esquerda do médio internacional dominicano decorreu sem incidentes, informa o FC Porto.

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O FC Porto informa, esta quarta-feira, que Pablo Rosario foi submetido a uma cirurgia "programada" à mão esquerda, devido a uma fratura.

No site oficial, o clube refere que a operação se realizou no Hospital CUF Porto, a cargo de Pedro Negrão, e decorreu sem incidentes.

"Apesar de ter sido operado, o internacional dominicano encontra-se apto e disponível para os próximos compromissos do FC Porto", esclarece.

Pablo Rosario juntou-se ao FC Porto esta época, proveniente do Nice, por 3,75 milhões de euros. Ajudou os dragões a sagrar-se campeões nacionais, tendo contribuído com dois golos e duas assistências em 40 jogos.

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