- Bola Branca 12h44
- 06 mai, 2026
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FC Porto
Pablo Rosario operado a fratura na mão esquerda, mas "apto"
06 mai, 2026 - 14:13 • Inês Braga Sampaio
Cirurgia a fratura na mão esquerda do médio internacional dominicano decorreu sem incidentes, informa o FC Porto.
O FC Porto informa, esta quarta-feira, que Pablo Rosario foi submetido a uma cirurgia "programada" à mão esquerda, devido a uma fratura.
No site oficial, o clube refere que a operação se realizou no Hospital CUF Porto, a cargo de Pedro Negrão, e decorreu sem incidentes.
"Apesar de ter sido operado, o internacional dominicano encontra-se apto e disponível para os próximos compromissos do FC Porto", esclarece.
Pablo Rosario juntou-se ao FC Porto esta época, proveniente do Nice, por 3,75 milhões de euros. Ajudou os dragões a sagrar-se campeões nacionais, tendo contribuído com dois golos e duas assistências em 40 jogos.
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