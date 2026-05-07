Equipa feminina do FC Porto encerra campeonato no Dragão

A equipa feminina do FC Porto vai realizar o último jogo da época em casa, que corresponde à última jornada da fase de apuramento de campeão da II Liga, no Estádio do Dragão, no domingo, frente ao Clube de Albergaria.

"O jogo acontece numa fase particularmente relevante da época para o FC Porto, que acabou de assegurar a conquista do título nacional e a consequente subida ao principal escalão, consolidando uma temporada marcada pela consistência competitiva e pela afirmação do projeto de futebol feminino do clube", informa o clube, em comunicado.

Além de finalizar a temporada em casa e de servir de lançamento para as finais da Taça de Portugal, frente ao Benfica, e da Associação de Futebol do Porto, com o Valadares Gaia — a 17 e 23 de maio, respetivamente, no Estádio Nacional do Jamor, às 17h15, e em Santo Tirso, às 11h00 —, o Dragão servirá também de palco para a entrega da taça de campeão da II Liga.

A partida no Dragão está marcada para domingo, às 11h00.