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Conheça o percurso dos novos campeões pelo Porto
08 mai, 2026 - 21:36
Dragões comemoram o 31 título de campeão nacional.
O FC Porto vai fazer a festa do 31º título, a 16 de maio, entre a Ribeira e a Câmara Municipal.
O ponto de partida vai ser o Estádio do Dragão, local onde se disputa o último jogo do Campeonato, contra o Santa Clara.
Os novos campeões nacionais vão depois de barco, Douro abaixo, até à Ribeira.
Daí a comitiva sobe a um autocarro panorâmico rumo aos Aliados, onde vai estar instalado um megapalco para o desfile dos atletas.
A seguir há ainda a passagem à Câmara Municipal da Invicta.
O FC Porto conquistou o 31º título de campeão nacional.
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