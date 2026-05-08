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Conheça o percurso dos novos campeões pelo Porto

08 mai, 2026 - 21:36

Dragões comemoram o 31 título de campeão nacional.

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O FC Porto vai fazer a festa do 31º título, a 16 de maio, entre a Ribeira e a Câmara Municipal.

O ponto de partida vai ser o Estádio do Dragão, local onde se disputa o último jogo do Campeonato, contra o Santa Clara.

Os novos campeões nacionais vão depois de barco, Douro abaixo, até à Ribeira.

Daí a comitiva sobe a um autocarro panorâmico rumo aos Aliados, onde vai estar instalado um megapalco para o desfile dos atletas.

A seguir há ainda a passagem à Câmara Municipal da Invicta.

O FC Porto conquistou o 31º título de campeão nacional.

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