Conheça o percurso dos novos campeões pelo Porto

O FC Porto vai fazer a festa do 31º título, a 16 de maio, entre a Ribeira e a Câmara Municipal.

O ponto de partida vai ser o Estádio do Dragão, local onde se disputa o último jogo do Campeonato, contra o Santa Clara.

Os novos campeões nacionais vão depois de barco, Douro abaixo, até à Ribeira.

Daí a comitiva sobe a um autocarro panorâmico rumo aos Aliados, onde vai estar instalado um megapalco para o desfile dos atletas.

A seguir há ainda a passagem à Câmara Municipal da Invicta.

O FC Porto conquistou o 31º título de campeão nacional.