Casa de Jan Bednarek assaltada esta sexta-feira

09 mai, 2026 - 13:59 • Lusa

Jogador não teve contacto com os assaltantes, segundo as autoridades.

O futebolista do FC Porto Jan Bednarek foi vítima de um furto domiciliário na noite de sexta-feira, com os assaltantes a fugirem com dois relógios, disse este sábado à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo a mesma fonte, o internacional polaco pressentiu movimentações quando regressou a casa com a família, por volta das 21h30, mas os três intrusos conseguiram fugir pelas traseiras, sem que tivesse havido contacto com o jogador, levando dois relógios, que perfaziam um valor total avaliado em 150 mil euros

A PSP foi imediatamente informada da ocorrência, estando o caso a ser investigado, com vista à retoma dos pertences roubados, tendo ao seu dispor as imagens de videovigilância da casa de Bednarek, que registaram o incidente.

O jogador já participou este sábado no treino da equipa do FC Porto, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, relativo à preparação do encontro dos "dragões", que já garantiram o título, frente ao AVS, a contar para a 33.ª jornada da I Liga de futebol.

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Hantavírus "não é a próxima pandemia", diz OMS

