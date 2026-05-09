Farioli. "Todos merecem tempo de jogo, mas a prioridade é ganhar jogos”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, garante que não terá em conta o facto de já ter assegurado o título da I Liga nas suas escolhas para as duas rondas que restam da competição.

Em antevisão à deslocação ao terreno do 'lanterna-vermelha' e já despromovido AVS, agendada para domingo, relativa à 33ª e penúltima ronda, o técnico assume que poderá conceder alguns minutos a "um ou dois jogadores jovens", mas tem a vitória como principal prioridade.

"Todos merecem tempo de jogo, mas a prioridade é ganhar os jogos. Todas as decisões que eu tomo são baseadas nisso, não vou mudar dois ou três jogadores só porque o trabalho está feito", assegurou, em conferência de imprensa, no Olival.

Para o italiano este é já um momento de preparação para próxima época, revelando que, na próxima segunda-feira, terá uma "importante reunião" com o gabinete de prospeção do clube para definir os perfis de reforços que pretende.

"Este é o momento de começarmos a olhar já para a próxima temporada. Queremos uma equipa com a mesma fome e atitude para os últimos dois jogos, de modo a fazer uma avaliação extra aos meus jogadores", disse, sem desvendar se os futebolistas emprestados (Fofana e Moffi) e em final de contrato (Thiago Silva e Luuk de Jong) permanecem, mas expressando a sua gratidão aos mesmos.

Tem ainda a expectativa de continuar a contar com Victor Froholdt e lembrou a manifestação dessa vontade por parte do dinamarquês em declarações nas celebrações do campeonato, no passado sábado.

"Creio que as palavras dele depois do último jogo foram muito claras em relação ao sítio onde quer jogar na próxima temporada, à forma como se sente aqui. Do nosso lado, há também um desejo de manter o rumo certo e ficar com os nossos melhores jogadores", reforçou.

Sobre os festejos, Farioli, que conquistou o seu primeiro troféu da carreira, explicou que apenas se apercebeu da dimensão do feito quando se deparou com os milhares de adeptos na Alameda das Antas.

"Tive algumas dificuldades em perceber as coisas, porque estava focado no jogo. Só quando fomos lá para fora com os nossos adeptos é que percebi que algo de bom tinha acontecido. Foi um momento para nos conectarmos e partilharmos com os nossos adeptos um título importante", relatou.

Para a partida, Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu estão de fora por lesão, estando o restante plantel disponível, inclusive Bednarek, que foi vítima de um assalto domiciliário na noite de sexta-feira, mas já se juntou aos colegas.

Já com o título matematicamente assegurado, o FC Porto, com 85 pontos, defronta o último classificado, e já despromovido, AVS, com 17, em encontro da 33ª jornada da I Liga, na Vila das Aves, marcado para as 18h00 de domingo, sob arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.