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FC Porto é campeão de juniores

09 mai, 2026 - 19:37

Vitória sobre o Famalicão carimbou o título que, na época passada, foi do Benfica.

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O FC Porto é o novo campeão nacional de juniores.

Na penúltima jornada, os jovens dragões derrotaram o Famalicão, por 3-2.

Mateus Mide e Duarte Cunha (que bisou) fizeram os tentos dos azuis e brancos, o último dos quais aos 90+5.

Com este triunfo, o FC Porto passa a somar mais sete pontos que o Benfica (que tem menos um jogo).

O FC Porto sucede, assim, precisamente ao Benfica como vencedor do campeonato de Sub19.

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