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AVS não vai em festas e derrota campeão FC Porto

10 mai, 2026 - 20:43

Partida teve quatro golos. Veja o resumo da partida.

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Num jogo de extremos, o FC Porto perdeu, na Vila das Aves, por 3-1, com o AVS, em partida da jornada 33 da I Liga.

Os dragões surgiram com um onze alternativo – já com o título confirmado – e deixaram-se surpreender por um AVS já despromovido, mas a pontuar como nunca nas últimas partidas.

Pela equipa da casa marcaram Roni, que bisou, e Aderllan Santos.

Já pelo FC Porto ainda empatou Gul.

A equipa azul e branca teve mais remates e mais oportunidades, mas não teve eficácia, nem com a entrada de alguns titulares habituais que começaram o jogo no banco.

Este resultado não altera em nada a posição das duas equipas na tabela: o FC Porto já é campeão e o AVS não vai largar a “lanterna vermelha”.

Veja o resumo da partida:

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