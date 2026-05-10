Farioli. "Não é habitual ver o FC Porto a perder"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, mostrou-se desiludido com a exibição dos dragões na Vila das Aves.

A partida

"Acho que a concentração esteve lá. Na primeira parte, se olharmos para os números, as três vezes em que o AVS chegou à nossa grande área castigou-nos. Mas perder por pouco tempo a atenção, agressividade, fez-nos pagar caro. Acho que este é um bom lembrete para o próximo jogo e para a próxima temporada. E agora é seguir em frente, tentar chegar aos 88 pontos e terminar bem em frente aos nossos adeptos"

FC Porto teve problemas na bola parada

"Já falei sobre isso. [Falta de] Atenção aos detalhes... O Bednarek dá-nos muito nesse aspeto, o Diogo [Costa] também é importante. Mas são coisas que fazem parte do jogo. Há informação a tirar deste jogo para começarmos a preparar a próxima temporada, onde, claro, a expectativa e a exigência vão estar ao mais alto nível".

Ausência de Bednarek pós assalto

“Foram umas últimas 48 horas muito particulares por aquilo que aconteceu, e ontem à noite decidimos dar-lhe este dia para ficar junto da família, com os filhos".

O que vai dizer aos jogadores no balneário

"Ainda bem que não estava no balneário ao intervalo... Temos de ser a equipa que temos sido nos restantes jogos. Não é habitual ver o FC Porto a perder e a sofrer três golos. Na semana passada apanhámos uma molha que soube bem [pelo título], desta vez nem tanto. Estamos a jogar a um nível em que não podemos ter distrações. Viram a maneira como o AVS celebrou cada lance... E hoje a nossa agressividade, o nosso desejo de atacar a bola, as finalizações... Não vejo quantos toques tivemos na grande área adversária, mas penso terem sido mais de 50. E as bolas que passaram à frente da baliza... E aí precisamos de ser agressivos o suficiente para transformas essas ocasiões em golos".

O FC Porto perdeu 3-1 diante do AVS.