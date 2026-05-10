Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Farioli. "Não é habitual ver o FC Porto a perder"

10 mai, 2026 - 21:25

O FC Porto perdeu 3-1 contra o AVS num encontro de extremos.

A+ / A-

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, mostrou-se desiludido com a exibição dos dragões na Vila das Aves.

A partida

"Acho que a concentração esteve lá. Na primeira parte, se olharmos para os números, as três vezes em que o AVS chegou à nossa grande área castigou-nos. Mas perder por pouco tempo a atenção, agressividade, fez-nos pagar caro. Acho que este é um bom lembrete para o próximo jogo e para a próxima temporada. E agora é seguir em frente, tentar chegar aos 88 pontos e terminar bem em frente aos nossos adeptos"

FC Porto teve problemas na bola parada

"Já falei sobre isso. [Falta de] Atenção aos detalhes... O Bednarek dá-nos muito nesse aspeto, o Diogo [Costa] também é importante. Mas são coisas que fazem parte do jogo. Há informação a tirar deste jogo para começarmos a preparar a próxima temporada, onde, claro, a expectativa e a exigência vão estar ao mais alto nível".

Ausência de Bednarek pós assalto

Foram umas últimas 48 horas muito particulares por aquilo que aconteceu, e ontem à noite decidimos dar-lhe este dia para ficar junto da família, com os filhos".

O que vai dizer aos jogadores no balneário

"Ainda bem que não estava no balneário ao intervalo... Temos de ser a equipa que temos sido nos restantes jogos. Não é habitual ver o FC Porto a perder e a sofrer três golos. Na semana passada apanhámos uma molha que soube bem [pelo título], desta vez nem tanto. Estamos a jogar a um nível em que não podemos ter distrações. Viram a maneira como o AVS celebrou cada lance... E hoje a nossa agressividade, o nosso desejo de atacar a bola, as finalizações... Não vejo quantos toques tivemos na grande área adversária, mas penso terem sido mais de 50. E as bolas que passaram à frente da baliza... E aí precisamos de ser agressivos o suficiente para transformas essas ocasiões em golos".

O FC Porto perdeu 3-1 diante do AVS.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)