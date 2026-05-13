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- 13 mai, 2026
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FC Porto
E se Pietuszewski saísse já do FC Porto? Seria "uma completa loucura", diz empresário
13 mai, 2026 - 13:45 • Redação
O jovem polaco chegou ao FC Porto em janeiro e participou em 17 partidas, sendo influente na conquista do 31º título nacional. Sob o comando de Farioli soma três golos e duas assistências.
Chegado dos polacos do Jagiellonia em janeiro, o jovem Oskar Pietuszewski tem dado nas vistas com a camisola do FC Porto. Irreverente e sem medo de arriscar no um contra um, tornou-se rapidamente um dos favoritos dos adeptos portistas.
As boas perfomances despertaram o interesse de vários tubarões europeus e teme-se que a sua estadia na cidade invicta seja mais curta do que o desejável.
Com o aumento dos rumores, foi Mariusz Piekarski, agente do jogador, a negar uma possível saída no verão. Ao canal de Youtube Foot Truck, Piekarski afirmou que seria "uma completa loucura" abandonar o projeto após apenas seis meses e defendeu que é do interesse do jogador evoluir no FC Porto e disputar a Liga dos Campeões de azul e branco.
O empresário esclareceu ainda que "não é imperativo que ele tenha que sair daqui a um ano", abrindo a possibilidade de uma permanência mais longa no clube portista.
Avaliado em 20 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, Oskar Pietuszewski vai focar-se agora na conclusão do ensino secundário na Polónia, onde tem pela frente os exames nacionais.
O futuro desportivo fica assegurado no FC Porto, pelo menos até ao mercado de verão da temporada 2027/2028.
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O empresário esclareceu ainda que "não é imperativo que ele tenha que sair daqui a um ano", abrindo a possibilidade de uma permanência mais longa no clube portista.
Avaliado em 20 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, Oskar Pietuszewski vai focar-se agora na conclusão do ensino secundário na Polónia, onde tem pela frente os exames nacionais.
O futuro desportivo fica assegurado no FC Porto, pelo menos até ao mercado de verão da temporada 2027/2028.
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