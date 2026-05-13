Ouvir
  • Bola Branca 13h0
  • 13 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

E se Pietuszewski saísse já do FC Porto? Seria "uma completa loucura", diz empresário

13 mai, 2026 - 13:45 • Redação

O jovem polaco chegou ao FC Porto em janeiro e participou em 17 partidas, sendo influente na conquista do 31º título nacional. Sob o comando de Farioli soma três golos e duas assistências.

A+ / A-

Chegado dos polacos do Jagiellonia em janeiro, o jovem Oskar Pietuszewski tem dado nas vistas com a camisola do FC Porto. Irreverente e sem medo de arriscar no um contra um, tornou-se rapidamente um dos favoritos dos adeptos portistas.

As boas perfomances despertaram o interesse de vários tubarões europeus e teme-se que a sua estadia na cidade invicta seja mais curta do que o desejável.

Com o aumento dos rumores, foi Mariusz Piekarski, agente do jogador, a negar uma possível saída no verão. Ao canal de Youtube Foot Truck, Piekarski afirmou que seria "uma completa loucura" abandonar o projeto após apenas seis meses e defendeu que é do interesse do jogador evoluir no FC Porto e disputar a Liga dos Campeões de azul e branco.

O empresário esclareceu ainda que "não é imperativo que ele tenha que sair daqui a um ano", abrindo a possibilidade de uma permanência mais longa no clube portista.

Avaliado em 20 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, Oskar Pietuszewski vai focar-se agora na conclusão do ensino secundário na Polónia, onde tem pela frente os exames nacionais.

O futuro desportivo fica assegurado no FC Porto, pelo menos até ao mercado de verão da temporada 2027/2028.

A obra admirável de Manuel Pellegrini

Futebol Internacional

A obra admirável de Manuel Pellegrini

Foi um antigo treinador de Belenenses, Benfica, FC(...)

O empresário esclareceu ainda que "não é imperativo que ele tenha que sair daqui a um ano", abrindo a possibilidade de uma permanência mais longa no clube portista.

Avaliado em 20 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, Oskar Pietuszewski vai focar-se agora na conclusão do ensino secundário na Polónia, onde tem pela frente os exames nacionais.

O futuro desportivo fica assegurado no FC Porto, pelo menos até ao mercado de verão da temporada 2027/2028.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 13h0
  • 13 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Hungria

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canárias. “Não é a próxima pandemia”, diz OMS

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canária(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)