Villas-Boas "mata" sonho Lewandowski. "Está fora do alcance do FC Porto"

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, arranca os rumores pela raiz e garante que os dragões não vão contratar Robert Lewandowski.

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"É um orgulho o FC Porto estar associado a uma lenda do futebol como é o Lewandowski, mas os encargos financeiros de um jogador desta dimensão estão fora do alcance do FC Porto. É claro", sublinha Villas-Boas, esta quinta-feira, à saída da Assembleia da República, onde jantou com deputados adeptos do FC Porto.

Embora admita que o facto de o Porto ter três polacos na equipa — Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Oskar Pietuszewski — é uma "grande atração" para o ainda ponta de lança do Barcelona (termina contrato), Villas-Boas insiste que contratar Lewandowski "está totalmente fora das possibilidades financeiras" do clube.

"Sim" à continuidade de Farioli e Froholdt

Sobre a continuidade do treinador Francesco Farioli, o presidente do FC Porto é igualmente perentório, pela positiva: "Sem dúvida [que continua], tem demonstrado uma unidade total com o projeto."

"Esteve ontem [terça-feira] comigo, anteontem [segunda-feira] com a equipa de scouting, estamos a trabalhar na construção da equipa do próximo ano. Está totalmente envolvido no projeto. Há sempre mudanças no futebol, mudanças abruptas, por vezes, mas estou confiante em que se manterá", afirma.

Villas-Boas também confia na continuidade de Victor Froholdt: "É um jogador muito assediado, se calhar um dos candidatos a jogador do ano. Não nego que o seu agente tem-me transmitido muito do interesse que há de grandes clubes europeus, mas acho que o Froholdt foi claro quanto à sua vontade e contamos com ele."

O presidente do FC Porto expressou, ainda, o desejo de ver Diogo Costa envergar a camisola número 2 na próxima época, em homenagem a Jorge Costa.