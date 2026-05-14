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Fernando Santos e o nº2 para Diogo Costa: "Mais que justo e correto, não vejo ninguém melhor"

14 mai, 2026 - 13:00 • João Filipe Cruz

Em declarações a Bola Branca, o antigo selecionador e técnico dos dragões aplaude o desafio de Villas-Boas e sublinha que é o único capaz de usar este "símbolo" dos azuis e brancos.

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André Villas-Boas lançou o desafio. À margem de um jantar com deputados afetos ao FC Porto, o presidente dos campeões nacionais revelou que pediu a Diogo Costa para usar a camisola número 2 a partir da próxima temporada. Um gesto justo na opinião de quem fabricou o pentacampeonato azul e branco e lançou o guarda-redes na seleção nacional, Fernando Santos.

"Não vejo ninguém melhor para usar essa camisola. Até é uma homenagem a todos as que usaram, incluindo Jorge Costa. Hoje, o Diogo Costa é um símbolo muito forte do FC Porto. Acho mais que justo e correto", sublinha Fernando Santos a Bola Branca.

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O antigo treinador dos portistas e ex-selecionador nacional afasta a ideia de que o guarda-redes azul e branco tenha, obrigatoriamente, de usar a camisola 1 e vinca o "peso" da que se segue na história dos campeões.

"O 2 é o símbolo do FC Porto há muitos anos. Antes de chegar em 1998 já era assim com o João Pinto, quando cheguei era Jorge Costa. É um número incontornável. Sempre se manteve essa tradição e simbolismo", vinca.

Resta saber se o mais que provável titular da seleção no Mundial aceita "carregar" o símbolo nas costas.

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