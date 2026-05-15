Saiba que ruas do Porto vão ser cortadas para a festa dos campeões nacionais

Várias ruas da baixa do Porto serão cortadas no sábado devido à festa do FC Porto, pela conquista da I Liga portuguesa de futebol, e está a ser preparado um “policiamento adaptado às circunstâncias”, informou esta sexta-feira a PSP. De acordo com esta força de segurança, a partir das 17h00 e até ao fim dos festejos, vai haver corte total e proibição de estacionamento nas ruas de Camões (entre a Rua Alferes Malheiro e o viaduto da Rua Gonçalo Cristóvão), Gonçalo Cristóvão (entre o ex-edifício do Governo Civil e a Rua de Camões), do Almada, Alferes Malheiro (entre a Rua do Almada e a Rua de Camões), Heróis e dos Mártires de Angola, na Praça da Trindade, Rua do Clube dos Fenianos, Praça General Humberto Delgado e Avenida dos Aliados. Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

Também estarão cortadas a Rua Ramalho Ortigão, Praça Filipa de Lencastre, Rua de Ceuta, Praça Guilherme Gomes Fernandes, Rua do Loureiro, Rodrigues Sampaio, Guilherme da Costa Carvalho, Filipe Nery, Clérigos, Praça da Liberdade, Praça Almeida Garrett, Rua Sá da Bandeira (entre a Praça Almeida Garrett e a Rua Fernandes Tomás), 31 de Janeiro, Praça da Batalha, Rua Santa Catarina, (entre a Rua 31 de Janeiro e a Rua Passos Manuel), Passos Manuel, Rodrigues Sampaio, Guilherme da Costa Carvalho, Formosa (entre a Rua Guilherme da Costa Carvalho e a Rua Sá da Bandeira) e Rua da Trindade.

A partir das 17h00, mas apenas até à 01h00 da madrugada de domingo, estarão cortadas as ruas de Monchique, Nova da Alfândega, Infante Dom Henrique, Saraiva de Carvalho, General Sousa Dias, Ribeira Negra, o viaduto do Cais das Pedras, o tabuleiro inferior da Ponte Luís I, e ainda as avenidas Dom Afonso Henriques, Gustavo Eiffel e de Paiva Couceiro. A estação de metro da Avenida dos Aliados vai estar encerrada das 17h30 até ao fim dos festejos e a estação de metro de São Bento a partir das 21h30. A Metro do Porto já anunciou que vai reforçar a operação no sábado até às 03h00 de domingo, aumentando a frequência entre o Estádio do Dragão e a Trindade. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Os ‘dragões’ encerram a I Liga na 34.ª e última jornada em casa com o Santa Clara, pelas 15h30, e a PSP do Porto está a preparar um “policiamento adaptado às circunstâncias” que vai integrar carros de patrulha, pelotões operacionais, equipas de Intervenção Rápida, patrulhas de trânsito, equipas da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), brigadas de Investigação Criminal e equipas da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia.